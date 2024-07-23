股市熱 台版肥咖CRS申報帳戶筆數與存、流量齊增

外商持續投資台灣，財政部今天公布112年度台版「肥咖條款」CRS申報統計，申報金融機構1826家，澳、日、英稅務居住者金融帳戶共逾18.3萬筆，帳戶餘額（存量）新台幣1608億元，收入金額（流量）369億元，均年成長超過1成，初判主因是股市熱絡，以及台灣與上述3國經貿往來密切。

台灣與他國進行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，以評估逃漏稅風險。

112年度CRS網路申報已於7月1日順利完成，財政部國際財政司副司長李明機今天在例行記者會指出，依據財政部財政資訊中心統計，申報的金融機構計有1826家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者，持有或控制的金融帳戶資料，一共有18萬3542筆、年增約11%。

其中，以日本帳戶筆數最多、達12萬3684筆，年增約7%；澳洲3萬2966筆居次、年增23%；英國2萬6892筆、年成長14%。

同時，國際財政司公布上述帳戶112年12月31日餘額（存量），及112年度支付或記入的股利、利息、出售或贖回金融資產收入總額或其他收入金額（流量）。

澳、日、英3國合計的帳戶餘額1608億元、年增11%，澳洲與英國均為年成長，日本持平。3國合計收入金額369億元、年增11%，澳洲、英國皆呈年增，僅有日本微幅衰退，李明機指出，日本部分初判可能是受匯率波動影響，至於其他因素仍須進一步釐清。

李明機分析，3國合計的帳戶筆數、餘額、收入金額均呈年增格局，初判主要反映台灣與澳、日、英經貿投資關係往來密切，以及112年證券市場表現亮眼，外商持續投資台灣；而台灣與經貿往來密切的國家進行稅務資訊交換合作，具實質意義，有助增進資訊透明。

此外，若以企業、機構投資人等實體（entity），或個人持有區分，18萬3542筆帳戶中，實體占1.5%、個人98.5%；帳戶餘額1608億元方面，實體占54%、個人46%；至於收入金額369億元，實體占46%、個人54%。

李明機表示，台灣今年9月將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換，依據國際實務，對於交換取得的CRS資訊，不會直接用於課稅，而是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人依法誠實申報。