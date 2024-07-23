政大社科院永續中心 促台越工業園區永續發展

國立政治大學社科院永續規劃與設計中心主任孫振義上周五（19日）出席由商業發展研究院及越南SHINEC公司所共同舉辦的「越南投資新視野-工業區投資研討會」，並針對永續工業區規劃議題與來自越南的SHINEC公司董事長范鴻業交換意見。

研討會上，SHINEC公司代表簡報分享「南乾橋工業區」就是以典型生態工業區為主旨的開發案，該工業區廣泛納入再生能源、水循環、循環經濟與ESG概念，范鴻業董事長除了歡迎台灣廠商前往設廠外，也非常歡迎與台灣相關環保、能源優化、水資源等技術產業合作，共同打造生態工業區典範。

與會的KPMG安侯建業會計師吳政諺也補充提到，在越南的工業區中，入駐的廠商原則上需要肩負ESG的主要責任，工業區管理單位則是扮演協助與管理角色，負擔整個園區的水資源、能源與環境規劃統籌工作。

孫振義會後交流時提供分享意見，指出台灣近年來有多處新設科學園區在規劃與管理上力求符合永續、低碳及ESG精神，在園區開發規劃、工程管理、建築管理與廠商協力上，科學園區管理局除了管理者角色外，也與每間廠商建立夥伴關係，共同達成所設定的永續發展目標。