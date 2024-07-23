財政部招商大會釋1300億商機 涵蓋醫療、循環經濟

財政部今日舉辦「113年度民間參與公共建設招商大會」，以「公私協力，全民受益」為主題，共有20個機關參與，商機總計1326億元。其中，重點案件包括台北市府秀山長照園區開發BOT案，民間投資金額34.25億元等。

財政部長莊翠雲表示，促參重要案件涵蓋「衛生福利及醫療設施」、「污水下水道、自來水及水利設施」、「農業及資源循環再利用設施」等，顯示民間參與公共建設近年已逐漸在提升人民生活品質方面扮演重要角色。

莊翠雲指出，今年招商大會彙整釋出民間參與公共建設商機案源76件，投資金額超過1300億元，呼應行政院推動「大投資台灣計畫」以及保險業資金投資公共建設的企盼。

行政院政務委員陳金德出席致詞表示，依賴總統施政藍圖，致力推動「國家希望工程」，希望達到「健康台灣、永續台灣、韌性台灣」，包括各機關推出長照服務、再生水、資源循環再利用等投資案源，這些正是「國家希望工程」中有關擴大醫療投資、綠色成長，2050淨零轉型等施政項目。

他認為，民間參與公共建設不僅能提升服務的效率和質量，還能帶來創新和多樣的解決方案，希望民間各界共同參與，與政府一同擴大投資、壯大國家。

莊翠雲也提到，上周行政院召開第一次經濟發展委員會，提出「兆元投資國家發展方案」，將以跨部會合作模式設立單一窗口及相關平台加速進行「大投資台灣計畫」。

除台北市秀山長照園區BOT案及經濟部台南科技工業區2.3億元再生水廠BTO案外，其餘重點案件如台南市柳營科技工業區暨環保園區ROT+BOT案的7億元、彰化縣府3.19億元畜牧糞尿多元利用BTO案、南投縣府5億元有機廢棄物資源化中心BOT案以及農業部鹽埔漁港加工冷鏈物流OT案的6800萬元等。

去年民間參與公共建設共簽約100件，投資金額達1876億元，為近10年來第3高，今年上半年，民間參與公共建設案件簽約已達56件，投資金額711億元，其中，促參案件有33件，簽約金額199億元，比去年同期增加超過6成。