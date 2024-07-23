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6月工業生產指數連四紅 上半年成長逾一成

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部23日發布6月工業生產指數為94.09，年增13.23%，連四紅。 圖／聯合報系資料照片
經濟部23日發布6月工業生產指數為94.09，年增13.23%，連四紅。 圖／聯合報系資料照片

經濟部23日發布6月工業生產指數為94.09，年增13.23%，連四紅，且已連三個月雙位數成長。今年上半年工業生產年增10.26%，其中製造業增加10.51%。

其中，因人工智慧及雲端資料服務需求暢旺，以及半導體產業回溫帶動相關檢測設備需求成長，加上手機鏡頭訂單續增，電腦電子產品及光學製品業6月工業生產指數136.64創歷年單月新高，年增率也強力彈升達36.07%，連續12個月正成長。此外，積體電路業也較去年同期大彈跳33.55%，連續六個月正成長。

不過，六大主要中行業當中的汽車及其零件業，則是6月工業生產指數當中唯一衰退的業別，年減8.15%。主因燃油小型轎車受市場競爭及電動車款銷量提升排擠，需求動能下滑，加上部分汽車零件因客戶庫存去化速度不一而減產，惟電動車需求持續成長，抵銷部分減幅。累計今年上半年，較上年同期減少2.54%。

經濟部預估今年7月製造業生產指數95~99，年增13.2%至17.9%。

至於下半年工業生產指數是否能繼續維持雙位數增長？經濟部統計處副處長黃偉傑表示，下半年是製造業尤其是消費性電子產品的旺季，預期下半年工業生產指數表現應會優於上半年，且呈逐季增加趨勢，是有可能穩住雙位數成長態勢，但仍須視終端需求回升情形，才能確定下半年的工業生產指數增幅有多大。

此外，汽車及其零件業下半年減幅有機會收斂或轉正嗎？對此，黃偉傑指出，國內整車製造外銷零組件的主要市場在歐美，但因不同廠商去化庫存速度不一，尤其經過疫情，廠商下單不會像以前那麼長期，下單態度也更加謹慎保守。

黃偉傑坦言，關於汽車及其零件業的復甦態勢目前仍無法確定，端看歐美下半年的經濟情勢，才能判斷是否可以穩住我國汽車及其零件業表現。

不過，黃偉傑也提到，全球經貿市場仍處於通膨及高利率環境下，加上美中科技爭端、地緣政治風險等因素持續干擾景氣復甦力道，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動我國半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈需求暢旺，加以下半年消費性電子新品陸續推出，可望挹注我國製造業生產動能持續成長。

工業生產指數 經濟部 製造業

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