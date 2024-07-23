出口舊機動車輛及引擎 應檢附非贓車查證報告

基隆關表示，輸出舊機動車輛及引擎，應依「舊機動車輛及引擎輸出查證作業要點」向內政部警政署保安警察第三總隊（下稱保三總隊）或所屬大隊辦理非贓車查證，再依其核發的查證報告及清冊，向海關辦理出口，並於出口報單「（申請）審驗方式」欄填報代碼「8」，表示「申請文件審查」，再行通關。

基隆關說明，所稱舊機動車輛及引擎，依查證要點第2點規定，是指已領牌照的車輛、中古車輛及引擎，或仍堪使用的廢棄車輛及引擎，包括稅則第8703、8704節的舊汽車、稅則第8711節的舊機車及稅則第8407、8408節的舊引擎等99項貨品，並依經濟部公告「限制輸出貨品表」的其他相關輸出規定，於輸出前依查證要點規定向保三總隊辦理非贓車查證，報關時應檢附該查證報告及清冊，並於出口報單貨名欄加註舊品「USED」，「（申請）審驗方式」欄填報代碼「8」，由電腦核定「文件審核通關（C2）」或「貨物查驗通關（C3）」，核驗無訛，才會放行。

基隆關進一步提醒，依據查證要點第6點第2項規定，車籍資料顯示正常使用狀態且不復運進口、動產擔保設定或停駛狀態者，出口人應另繳驗車主向公路監理機關辦理牌照繳回、註銷動產擔保設定，或將停駛車輛向公路監理機關辦理報廢或繳銷登記的證明文件後，才能向保三總隊申請書面查證。

基隆關最後呼籲，輸出貨品若屬舊機動車輛及引擎，出口人及報關業者應注意前揭程序及規定，以免因不符規定致須重行查贓而延宕通關，影響自身權益。