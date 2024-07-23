6月工業生產指數年增13.23%連4紅 上半年成長逾10%
受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，經濟部今天公布6月工業生產指數94.09，年增13.23%，6月製造業生產指數為93.34，年增13.5%，皆為連續4個月正成長；累計今年上半年工業、製造業生產指數分別年增10.26%、10.51%。
經濟部統計處今天公布6月工業與製造業生產指數概況。資訊電子產業方面，受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁，推升12吋晶圓代工訂單暢旺，電子零組件業生產指數為96.31，年增23.05%，連續6個月正成長。
電腦電子產品及光學製品業方面受惠AI需求浪潮，伺服器及相關檢測設備需求成長，生產指數達136.64，創歷年單月新高，年增36.07%。
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