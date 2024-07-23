掌握全球經濟擴張投資契機 摩根推多重資產基金

美國將於11月舉行總統大選，政治雜音對市場的干擾已明顯增加，聯準會在下半年的利率動向仍晦暗不明，加上美股在上半年強勁的漲勢，讓投資人對下半年的市場走勢開始出現觀望態度。摩根資產基金經理人楊若萱表示，全球經濟目前仍處於擴張狀態，風險性資產仍有相當多元的投資機會，因此更顯得多重資產配置的重要性。

摩根投信董事長唐德瑜今天表示，資產管理領域競爭愈來愈激烈，但摩根追求的向來都是做到「最好」，並不是做到「最大」。經過兩年的努力與整合，推出摩根大美國領先收成多重資產基金，以滿足台灣投資人對收益愈來愈嚴格的需求。

「摩根大美國領先收成多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金）」經理人楊若萱說，這檔基金聚焦在美國的多重資產型，適合作為投資人的核心配置，在收益策略上，配置約40%的比重在「美國高品質成長股票」，並同時搭配「掩護性買權」的操作，打造出一種無論市場變化，都能替投資人爭取創造收益的機會。

針對美國總統大選的結果是否影響基金績效？楊若萱指出，不管誰當選，民主、共和兩黨候選人提出的政策目標都是提升美國經濟競爭力，對美國經濟都會有利這檔基金的特色是不重押單一產業或趨勢，因此誰當選對這檔基金都有利。

此外，這檔基金在「美國企業債」上也配置約40%的部位，採取「非投資等級債」與「投資等級債」互為搭配的策略，替投資組合創造穩定收益與降低波動的功效。尤其是在美國整體利率環境已經進入高原期的當下，這種配置方式可以替投資人鎖定較為平穩的收益來源，若聯準會未來降息，甚至還有機會帶來資本利得的空間。

特別的是，這檔基金對於包含REITs與基礎建設股票在內的「美國實質資產股票」，也額外配置了約20%的部位。楊若萱說，在資產類別中，實質資產股票的收益來源其實更接近「另類資產」，它與傳統股債之間的關聯度雖然較低，但整體收益率卻也相當吸引人；無論景氣與市場好壞，提供一定的收益基礎。

楊若萱說明，儘管這種4:4:2的指數配置策略，在同一期間的波動度會略為高於傳統的股債6:4指數配置，但它經風險調整後的報酬卻可以達到0.65，不但領先傳統股債6:4指數配置比的0.58，更勝過純美股指數的0.39；可見從長期投資的角度考量，這種策略不但很適合「準」退休族與退休族，也適合給所有的小資族與上班族。