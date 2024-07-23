童子賢：希望台灣供電能夠穩定 且不要破壞環境

媒體詢問有關缺電問題，台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢23日回應，這兩年電動車或人工智慧（AI）蓬勃發展，將帶給台灣另外一波好機會，我們當然還是希望台灣的供電能夠維持的非常穩定，電價也不要帶給大家太沉重負擔，然後基本上供電的方法對環境還是要維護一定品質，不要讓環境受到破壞，這些都是很重要的。

童子賢今日出席由台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代 - 從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會，會前接受媒體訪問，回應有關台灣缺電及電力政策是否該調整。

對此，童子賢指出，有些人可能會覺得夏天可能冷氣吹的比較多，不過冷氣應該不是重點，因為台灣的民生用電其實只占整體用電18%，而產業用電仍然是最重要的消費部分，服務業可能也有18-19%，其它工業用電可能比重超過五成。

童子賢表示，台灣產業這幾年正在蓬勃發展，我們很清楚看到在疫情期間全世界的經濟在下滑，但台灣其實經濟在成長，很大一部分是拜高科技產業蓬勃發展所賜，疫情期間需要很多的高科技的產品，來維繫整個世界商業運作跟遠端學習，那疫情結束以後對於科技的重視並沒有停止。

童子賢指出，尤其是這兩年電動車或人工智慧蓬勃發展，看起來將帶給台灣另外一波好機會。所以說電的話我想不管是民生、服務業或工業都會需要，我們當然還是希望台灣的供電能夠維持得非常穩定，品質也要維持得不錯，然後最後它的經濟效益也就是說它的價錢，也不要帶給大家太沉重的負擔。

童子賢表示，大部分國家能源的支出都超越他們的醫療健保，跟超越他們的國防支出，而台灣也不例外，所以說能夠在電上面做到品質好，然後供電穩定，然後基本上你的供電的方法對環境還是要維護一定品質，不要讓環境受到破壞，這些都是很重要的。