美國總統大選民主黨換將 童子賢這樣看

針對美國總統大選，台北市電腦公會榮譽理事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢23日回應，祝福他們大選平安順利，我們不會過度去評論，也不會過度去做不必要的關心，台灣能做的應該就是做好自己、強化體質。

童子賢今日出席由台北市電腦公會（TCA）主辦，台灣玉山科技協會協辦的「迎向AI新時代 - 從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」產業座談記者會，會前接受媒體訪問。

針對美國總統大選，民主黨籍總統拜登宣布退出11月總統大選，並支持副總統賀錦麗接棒，對此，童子賢表示，美國總統大選在今年年底進行，美國是最老牌民主國家，祝福他們大選平安順利。

童子賢認為，美國領導人的改選，影響的是全世界，不是只有影響到台灣，那台灣能做的應該就是做好自己，強化自己的體質。

童子賢指出，做好台灣自己包含經濟在內，增強我們自己的能力。美國是民主世界裡面民主陣營裡面的一個重要的角色，那我們不會過度去評論，也不會過度去做不必要的關心。