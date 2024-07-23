AWS資料中心落地台灣進程受關注 數發部長黃彥男：電力應沒有問題

2024 AWS台灣雲端高峰會今（23）日登場，隨著AWS上月宣布2025年初將在台灣推出AWS區域基礎設施，外界也更關注AWS在台投資計畫後續發展，數發部長黃彥男指出，AWS資料中心落地台灣，數發部會與經濟部合作提供AWS所需的土地、水、電資源，電力供應也沒有問題，中華電信總經理林昭揚也表示，中華電信將參與AWS台灣資料中心計畫，預計明年可提供企業客戶相關服務。

亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）上月宣布，將於2025年初在台灣推出AWS區域基礎設施，並計畫未來15年內，將在台灣投資數十億美元。

AWS台灣暨香港總經理王定愷指出，AWS在台灣深耕超過10年，不僅是市占第一的最大公有雲供應商，在台灣更有超過1300個APN合作夥伴，而從全球來看，有96%的AI（人工智慧）、ML（機器學習）新創公司，以及90%的Forbes AI 50榜單上企業都是AWS客戶，在中國大陸連小紅書也用AWS，希望台灣新創也可以利用AWS產品。

王定愷說，AWS誕生於零售之王亞馬遜，亞馬遜之所以能隔行不隔山，是因為秉持著資料驅動、員工提案、勇於失敗、飛輪加速的原則，持續打破常規、無懼創新。在台灣，AWS已經培訓超過10萬位的雲端技術人才，持續普及安全至上、打破資料孤島、資料民主的雲端服務與技術，為台灣企業與新創公司開啟數位轉型新航道。

黃彥男表示，亞馬遜從網購、賣書起家，到現在AWS在全球提供雲端和AI服務，這樣的數位轉型經驗與企業文化非常值得大家學習。「我們很感謝AWS幫助台灣的數位化發展，不僅在人才培育方面大有貢獻，先前也公布將在台灣推出基礎設施區域（Region）、未來將投資數十億美元，這都對台灣的數位轉型大有助益。在AWS的幫助下，更多台灣企業能透過雲端與AI等技術加速創新，促進新經濟的發展。」

政府歡迎國外企業來台投資，而AWS早在數位部還沒有成立時，就已與經濟部洽談資料中心落地案；黃彥男表示，數發部樂見外商來台投資，他也強調，「電力應該是沒有問題」。