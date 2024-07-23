高階製程帶旺半導體 6月半導體用電量創歷年新高 製造業景氣復甦

台灣綜合研究院今天發布6月EPI電力景氣指數 ，6月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.82%，受惠人工智慧、高效能運算等新興應用持續強勁需求，半導體業用電量創歷年新高，引領其他終端裝置相關產業共榮發展。全國產業用電穩健成長，整體產業電力景氣燈號連續兩個月呈揚升的黃紅燈。

台電高壓以上用電方面，6月整體產業用電量較去年同期成長1.63%，其中製造業用電成長1.95%，整體製造業景氣持續復甦。

台綜院分析，隨著全球經濟逐步復甦，AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求強勁攀升，國際景氣與貿易回暖，出口與民間投資逐步改善。新興科技產業應用需求持續暢旺，推升國際終端需求回溫，傳統產業供應鏈庫存持續回補；加上半導體業產能持續擴充，挹注經濟成長表現，國內經濟成長持續朝正向發展。

台綜院表示，6月全國產業用電穩健成長，外銷訂單連四紅國內景氣展望樂觀看待，在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，預測6月經濟成長率為4.5%。

各產業別來看，製造業因AI、高效能運算等需求加速擴展，電子科技產業生產動能強勁，半導體業、電腦、電子及光學製品業等電子產業的用電穩健成長，且化學材料業與鋼鐵業等傳統產業用電成長持續翻紅，6月全國整體製造業用電量成長2.44%，成長幅度高於全國產業用電成長率，顯示製造業景氣復甦力道相對強勁，製造業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。製造業外銷訂單連續4個月成長，整體製造業景氣持續復甦。

化學材料業受惠第2季產業旺季來臨，以及紅海危機和巴拿馬運河乾旱問題，推升化學品價格上漲，業者加速回補庫存，帶動國際需求增加，加上化材及肥料業配合半導體產業需求轉型，6月用電成長5.4%，電力景氣燈號續呈轉向的黃藍燈，產業景氣已觸底翻揚向上。

鋼鐵業受惠原物料價格回升，帶動鋼價上漲，加上國際經濟情勢逐漸復甦，以及中國大陸再推救房市利多政策，進而提升用鋼需求，6月鋼鐵業用電成長1.5%，電力景氣燈號續呈穩定的綠燈，鋼鐵業景氣逐步轉佳中。

半導體受惠 AI、5G、高效能運算等應用強勁需求，國內半導體廠商先進製程3奈米及5奈米幾近滿載，產能持續擴充。由於我國半導體業的高階製程技術在全球居領導地位，同時帶旺半導體相關族群，振奮產業復甦力道，6月半導體業用電量創歷年來新高，占全國產業用電量高達23.6%，用電較去年同期成長5.8%，半導體業景氣持續復甦。

不過電腦、電子及光學製品業景氣復甦腳步放緩。台綜院表示，受5G、高效能運算及雲端資料服務需求熱絡，以及人工智慧相關新興科技應用持續擴展，6月電腦、電子及光學製品業用電成長7.4%，電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。惟電子與資通訊產品因手機及筆電訂單不如預期，外銷訂單增幅降低，電腦、電子及光學製品業景氣復甦腳步放緩。

不過台綜院表示，雖然6月AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，經濟成長持續表現亮眼，但當前全球不確定性風險仍高，國際經濟情勢瞬息萬變，均將影響國內經濟後續表現，須持續追蹤觀察並謹慎因應。