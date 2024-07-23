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把握牛市短線拉回的進場黃金時機 布局科技股高成長潛力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：晨星/提供)
統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：晨星/提供)

金融市場風雲變化，最佳進出場時機莫過於熊市中的反彈、牛市中的拉回。近日美國總統大選的政治不確定性，使台美股市出現較大波動，指數高點回落，並以高評價的科技股拉回幅度較大。統一投信表示，雖然股市短線高檔震盪，但長線來說，台美經濟基本面穩健成長，今年股市多頭格局不變。科技股具備高成長潛力，後市表現有望優於大盤。投資人可以趁股市修正時，利用績效卓越的科技股基金布局產業長期成長機會。

根據晨星統計至6月底數據，全球一般股票型基金今年來報酬率平均為17.76%，績效居冠的統一全球新科技基金，同期間報酬率高達46.49%。這檔基金不僅是今年來績效冠軍，一年及五年報酬率分別達到54.03%及225.72%，也都是同組別第一。相較之下，全球一般股票型基金5年報酬率平均僅有58.43%，統一全球新科技基金報酬率約為同組平均值的4倍。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，受到美國大選的政治不確定性影響，科技股股價拉回使大盤短線呈現高檔震盪，但修正已經逐步接近尾聲。以費城半導體指數為例，目前的一年預估本益比已回落至26倍，約為過去一年半導體上升週期的平均水準。近期資金流向價值股的趨勢也到了相對高點，標普500價值股指數的前瞻性本益比上升至16倍，而過去3年最高僅有17倍左右。

郭智偉表示，短線資金挪移不會改變市場長期結構，科技股預計仍為大盤長線主要成長動能。過去10年，標普500成長股指數上漲2.5倍，價值股指數卻只上漲1倍左右。根據幾大半導體產業鏈巨頭財報，目前庫存已經逐漸下滑、產能利用率回升、資本支出上修，顯示整體產業仍處於上行階段，支撐後市股價表現。科技股長線看好半導體、AI伺服器、散熱、ODM及資料中心相關基礎設施等產業，具備較高的投資潛力。

半導體 科技股

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