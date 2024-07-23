高溫推升用電 緊急「偷開」大林5號機？台電說話了

因颱風米凱來台前，22日極端氣溫推升用電，下午13點36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，創下歷史次高，台電啟動核二廠氣渦輪機供電，同時啟動大林5號機緊備電力機組併聯發電，遭外界批「偷開」，台電23日澄清。

台電表示，22日全台因颱風前高溫炎熱，再加上林口1號機及大潭部分機組停機檢修，為考量跨區輸電安全及整體供電能力，台電適時啟動北部核二氣渦輪機組，以舒緩南電北送帶來的電網負荷。另考量颱風影響及機組停機檢修，為維持系統供電穩定，台電也啟動大林5號機緊備電力機組併聯發電，相關運轉資訊皆呈現於台電官網，並非特定媒體所指「偷開」。

台電說明，22日日尖峰備轉容量率維持在10%以上，夜尖峰在6%以上。機組停機檢修部分，林口1號機昨日因爐管材質高溫劣化進行檢修；大潭GT5-1號機部分設備需更換；大潭GT8-1號機則進行鍋爈安全性檢查。由於均為北部電源，影響北部地區供電能力，造成電網由中部往北部送電的潮流達警戒值，為維持北部地區供電穩定，因此啟動北部核二廠氣渦輪機組。

另有關媒體報導指台電「偷開」大林5號機，台電強調，機組除役後轉備用機組，係為因應天災、國安及突發性事件之臨時緊急因應措施，以維持供電穩定及調度彈性，與備用機組定期測試以維持可用狀態不同。報導中僅以台電官網上機組發電資訊備註欄未標註「測試」字眼，即暗示台電「偷開」機組送電，令人遺憾，且運轉資訊也呈現於官網，媒體也都看得到，何來「偷開」之說。