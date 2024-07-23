欣陸旗下欣達環工奪「南科嘉義污水處理廠新建工程」 金額27.6億

欣陸投控（3703）旗下欣達環工報捷，23日宣布取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」。欣陸投控指出，此案採最有利標決標，欣達環工憑著豐富實績、優異的技術與經驗，順利得標，該案得標金額為27.6億元，可望為欣達環工挹注穩定營收。

「南科嘉義園區污水處理廠新建統包工程」案內容包含興建一座日處理量15,000噸的污水處理廠及相關附屬設施，可供後續擴充至日處理量25,000噸的土建設施，該案並包含3年的營運代操作維護，完成後將可為園區廠商、學校及相關單位處理排放污水，落實環境友善與永續發展。

欣達環工執行長周黎明表示，很高興能透過水處理的經驗與技術，為台灣的科技產業發展提供協助，該案將會以頂尖的技術，打造低污染且具高效能的智能污水處理系統，除了以MBBR系統穩定全場運轉外，也將導入數位智慧輔助管理系統，打造一座智慧化污水處理廠。

欣陸投控指出，加計本案，欣達環工於全臺共興建11座污水處理廠及再生水廠，並有7座污水處理廠及3座再生水廠正在營運；欣達環工在手合約餘額預估將近700億元，今年上半年營收創同期歷史新高。