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限漲電費改漲租金？內政部：已掌握個案、最重罰50萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
租屋電費新制本月15日上路，傳出有房東因限漲租屋電價，直接漲租金。 聯合報系資料照
租屋電費新制本月15日上路，傳出有房東因限漲租屋電價，直接漲租金。 聯合報系資料照

租屋電費新制本月15日上路，傳出有房東因限漲租屋電價，直接漲租金。內政部表示，目前已掌握報導個案房屋業者，並請縣市政府查明實情，瞭解相關租約是否符合住宅租賃定型化契約規定，如有違反將依規定輔導改正及裁罰。

內政部指出，租屋電費新制主要是讓租屋電費計收更加公平合理，符合實收實付原則，並未造成實際電費負擔增加，呼籲房東不應以此作為調漲租金理由或巧立費用名目，將電費轉嫁房客負擔。

內政部進一步強調，房東如違反租屋電費新制規定超收電費，或於租約期間以變相方式逕行調整相關項目費用或調漲租金，均已違反住宅租賃定型化契約規定，房客可向縣市政府消保或地政單位提出申訴或檢舉，經主管機關限期改正仍不改正，依消保法規定，最重可處50萬元罰鍰，並按次處罰。

內政部提醒租屋族，無論新訂或續訂租約，宜透過租賃實價登錄及各租屋平台多方查價比較，確保租金符合市場合理行情；訂約前也務必確認租賃期間所應負擔之相關費用、內容及支付方式是否合理公平，並於租約中書面明定，以保障租屋權益。

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