降息押注加重 投資級債與非投資等級債淨流入加速

近期債市先是受到市場對於長期通膨預期不同調，致使降息預期升溫，稍晚又加上美國總統大選議題持續發酵，債市走勢震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至7月17日，投資級淨流入擴大至59.1億美元、非投資等級債淨流入擴大至31.9億美元、新興市場債淨流入0.6億美元。

受到美國總統候選人川普聲勢上升影響，7月19日美國公債殖利率小幅揚升，2年期公債殖利率更寫下近兩個月來最大單周漲幅。

安聯投信表示，美國就業市場展現放緩跡象，市場上調年內降息幅度預測；然而隨美國大選議題持續發酵，發展方向牽動全球資本市場，致使美國10年期公債殖利率周內呈現震盪走勢。過去一周債市多數走揚，通膨連結債及非投資等級債領先，新興市場主權債小幅拉回。

在非投資等級債部分，安聯投信表示，受惠於6月通膨數據溫和、消費者信心疲軟以及逐漸冷卻的勞動市場，市場預期9月份會降息，非投資等級債延續近三年來最長連續上漲態勢。根據美銀引述EPFR資料，上周截至7月17日，美國非投資等級債券基金由前一周淨流入8.8億美元，加速至淨流入31.9億美元，動能明顯增加。

展望下半年，安聯投信表示，三大變數包括：首先，高利率持續過久，可能造成全球經濟放緩程度高於預期，波及全球經濟成長動能；其次，影響美國對外立場與全球政經情勢，若川普全面執政，影響力將擴及全球，屆時勢必會加劇金融市場波動；第三，地緣政治、區域衝突等情勢亦增添全球經濟風險。

由於川普拋出「提高關稅、降所得稅」等政見，可能引發通膨回升，金融市場開始對聯準會降息時程出現不同猜測，對債市帶來不確定性。

至於在債市策略部分，安聯投信表示，美債殖利率區間震盪，降息預期與美國大選的拉鋸戰左右市場走勢。不過，現階段來看，殖利率再彈升空間有限，冀望降息循環啟動；接下來，後續市場需要留意的是，景氣堅挺導致降息再遞延外，以及11月初登場的美國總統大選，均為值得關注的關鍵之一。近期建議投資人可靜待25日出爐第2季國內生產毛額(GDP)初值報告。