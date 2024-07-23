聽新聞
test
0:00 / 0:00
買回台電民股 未納明年總預算
台電長年虧損，十九年來的零股利政策讓民股小股東難以忍受，多年來訴求政府買回股權，台電董事長曾文生在六月股東會承諾著手研究買回方案，但據了解，將完成彙編的一一四年度中央政府總預算，確定未安排這筆買回預算，政府明年買回台電民股小股東股權的計畫恐將落空。
台電資本額五千八百億元，股權結構以經濟部持有百分之九十六點六一為最大股東，民股持股百分之一點七四，其餘為台北市政府和其他政府機關與國營銀行。
台電虧損一部分原因來自政府的電價優惠或補貼，經費都算台電的帳，但明年起這些優惠及凍漲金額，將由教育部、衛福部、農業部等部會編列預算支應。經濟部表示，主計總處今年優先處理免除台電額外負擔的電價補貼及優惠，至於買回民股股權預算的部分需要再等等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言