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買回台電民股 未納明年總預算

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台電長年虧損，十九年來的零股利政策讓民股小股東難以忍受，多年來訴求政府買回股權，台電董事長曾文生在六月股東會承諾著手研究買回方案，但據了解，將完成彙編的一一四年度中央政府總預算，確定未安排這筆買回預算，政府明年買回台電民股小股東股權的計畫恐將落空。

台電資本額五千八百億元，股權結構以經濟部持有百分之九十六點六一為最大股東，民股持股百分之一點七四，其餘為台北市政府和其他政府機關與國營銀行。

台電虧損一部分原因來自政府的電價優惠或補貼，經費都算台電的帳，但明年起這些優惠及凍漲金額，將由教育部、衛福部、農業部等部會編列預算支應。經濟部表示，主計總處今年優先處理免除台電額外負擔的電價補貼及優惠，至於買回民股股權預算的部分需要再等等。

台電 電價

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