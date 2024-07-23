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台電緊急動用核二氣渦輪機…瞬時尖峰負載 歷史次高

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

凱米颱風來台前，極端高溫推升用電量。昨天下午一時卅六分尖峰負載高達四一一九點一萬瓩，創歷史次高。昨天夜尖峰備轉容量率約為百分之八；此外，台電也將今年最高負載再上修為四一三五萬瓩。

台電昨天表示，林口、大潭等機組故障、檢修，合計減少一七○萬瓩供電能力，夜尖峰的備轉容量率介於百分之七、八，備轉容量約有二八○萬瓩。

因應昨日瞬時尖峰負載飆高，台電啟動核二廠的二部氣渦輪機，供電量約八萬瓩。台電發言人蔡志孟表示，主要是因為北東電網從外部輸送電力的線路容量已達極限，為維持北東區域的供電穩定和安全，才啟動核二廠二部氣渦輪機。

凱米颱風 台電 核二

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