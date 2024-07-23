聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾6成民眾 支持以核養綠
總統府「國家氣候變遷對策委員會」將於後天舉行首次會議，台灣永續能源研究基金會（ＴＡＩＳＥ）昨天公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為二○五○淨零因應策略，較去年增加五點七個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近五成民眾支持核三延役。
ＴＡＩＳＥ董事長簡又新昨舉行記者會，並公布「二○二四台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」。由於他身兼氣候變遷委員會顧問，選在委員會議召開前發布民調，備受關注。
簡又新表示，所有的能源政策很難沒有民意支持，他相信總統賴清德召開氣候變遷委員會，最主要目的是要廣納民意，作為未來國家政策發展參考。
氣候變遷委員會中，副召集人、行政院副院長鄭麗君曾公開表示政府會依法朝非核家園邁進，另一位副召集人、和碩董事長童子賢，以及另一位顧問、中研院前院長李遠哲都曾表示，應從科學角度討論核電，核電有助淨零。加上昨天這份民調，外界解讀，氣候委員會中支持核能的聲浪將大於反核，是否牽動能源政策發展值得關注。
ＴＡＩＳＥ調查顯示，多數民眾支持再生能源和核能發電，反對化石燃料，其中超過六成民眾支持以「核電」作為二○五○淨零因應策略，分別有百分之四十三點六受訪者表示支持、百分之十九點五非常支持，合計百分之六十三點一，較去年成長五點七個百分點。
具體策略上，受訪者對於發展核電具體作法選項中，支持比率由高至低依序為核四啟動、核三延役、核一核二重啟、現有核電場址增建核電機組、小型模組化核反應爐、新場址增建核電機組。
儘管政府宣示二○三○年再生能源發電占比要達百分之廿七至卅，但民眾對當前再生能源發電的信心不足，百分之四十點七受訪者認為不可能達成，更有百分之十三點二認為非常不可能達成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言