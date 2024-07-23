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逾6成民眾 支持以核養綠

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

總統府「國家氣候變遷對策委員會」將於後天舉行首次會議，台灣永續能源研究基金會（ＴＡＩＳＥ）昨天公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為二○五○淨零因應策略，較去年增加五點七個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近五成民眾支持核三延役。

ＴＡＩＳＥ董事長簡又新昨舉行記者會，並公布「二○二四台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」。由於他身兼氣候變遷委員會顧問，選在委員會議召開前發布民調，備受關注。

簡又新表示，所有的能源政策很難沒有民意支持，他相信總統賴清德召開氣候變遷委員會，最主要目的是要廣納民意，作為未來國家政策發展參考。

氣候變遷委員會中，副召集人、行政院副院長鄭麗君曾公開表示政府會依法朝非核家園邁進，另一位副召集人、和碩董事長童子賢，以及另一位顧問、中研院前院長李遠哲都曾表示，應從科學角度討論核電，核電有助淨零。加上昨天這份民調，外界解讀，氣候委員會中支持核能的聲浪將大於反核，是否牽動能源政策發展值得關注。

ＴＡＩＳＥ調查顯示，多數民眾支持再生能源和核能發電，反對化石燃料，其中超過六成民眾支持以「核電」作為二○五○淨零因應策略，分別有百分之四十三點六受訪者表示支持、百分之十九點五非常支持，合計百分之六十三點一，較去年成長五點七個百分點。

具體策略上，受訪者對於發展核電具體作法選項中，支持比率由高至低依序為核四啟動、核三延役、核一核二重啟、現有核電場址增建核電機組、小型模組化核反應爐、新場址增建核電機組。

儘管政府宣示二○三○年再生能源發電占比要達百分之廿七至卅，但民眾對當前再生能源發電的信心不足，百分之四十點七受訪者認為不可能達成，更有百分之十三點二認為非常不可能達成。

再生能源 核電 氣候變遷

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