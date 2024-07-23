軍公教明年加薪 工商界：有獲利就會跟進

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院長卓榮泰昨（22）日宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升3%，期勉民間企業跟進明年調薪潮。對此工商團體認為，只要台灣經濟好，企業也都賺錢，為員工加薪是合理的事，但前提是一定要看產業獲利狀況才能決定。

工總認為，本來產業界經濟發展好、企業界有獲利，自然就會加薪或者加發獎金，不過公務員全面調薪，會不會讓通膨情勢更嚴峻，則要由主計總處來做研究。

商總則認為，物價上漲衝擊民生，加薪是必須要走的路，軍公教近幾年加薪幅度比民間低，因此樂觀其成。站在商總角度，也呼籲企業有獲利，例如近期股價上漲幅度高的如半導體、AI相關企業等都應該要加薪，例如台塑今年就加薪3%，但還是要看產業獲利狀況。

為了改善台灣低薪情形，立法院上周也三讀通過《證券交易法》修法，未來上市櫃公司應於章程明定以年度盈餘提撥一定比率為基層員工加薪或分派酬勞，且調薪或分派酬勞金額可自當年度營利事業所得額減除。

這也是繼立法院先前三讀通過《中小企業發展條例》、延長加薪抵稅租稅優惠後，又一項加薪法案順利三讀。證期局表示，證交法修法出發點是落實照顧員工的社會責任，近五年上市櫃公司稅前盈餘成長45%，基層員工薪水成長21%，公司應將經營成果與員工分享。

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