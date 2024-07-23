連二年調升！軍公教明年加薪3% 最快周四院會通過

行政院長卓榮泰昨（22）日表示，他已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，已完成相關程序，期待國內各企業也能夠因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，讓經濟成長全民共享。

軍公教調薪情形 據了解，每調薪1個百分點約須動支78億元，調薪3%代表明年度預算將增加234億元，受惠人數約73萬人。此案最快將在周四的行政院會通過。

卓榮泰指出，國家經濟在過去一年持續正面發展，預估今年經濟成長率可達3.94%，這是全體國人共同付出與努力，為了共享經濟成長果實，期勉所有軍公教人員、同仁能繼續發揮為國服務精神，感謝「軍公教員工待遇審議委員會」體察民情所做決定，他已同意明年度軍公教員工待遇調升3%。

據人事行政總處資料，軍公教近五次調薪，包含2005、2011、2018年皆調升3%，2022、2024年則調整4%，2025年調升3%，人事總處說明，這也是1999年迄今25年來，首度連兩年調薪。

外界原本預期，明年軍公教調幅不低於今年的4%，但結果調幅為3%，低於預期。知情人士指出，主要因為連續二年調升薪資，加上消費者物價指數（CPI）年增率推估在2%左右，經府院協調後決定調薪3%，採取較溫和調幅。

人事總處昨日表示，明年度軍公教員工待遇調整案已提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，經與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數（CPI）、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建議軍公教調薪3％，經行政院核定在案，並自2025年元旦生效。

另外，外界疾呼軍公教調薪必須法制化，人事總處現已著手擬訂《軍公教人員待遇調整條例》草案，預計年底前送立法院審議，未來CPI累計成長率達3%，就會啟動調薪機制。

現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整各項經濟指標等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。未來則朝向法制化討論。

在政府財政狀況方面，近年稅收連年超過預算數（超徵），對於軍公教加薪將是有力支撐。



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