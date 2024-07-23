聽新聞
test
0:00 / 0:00

工商界憂通膨 教團認加薪太少

聯合報／ 記者林海李芯／台北報導

行政院長卓榮泰宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升百分之三，工總表示，本來產業界經濟發展好、企業界有獲利，自然就會加薪或者加發獎金，但公務員全面調薪，會不會讓通膨情勢更嚴峻，則要由主計總處來做研究。

商總理事長許舒博則表示，物價上漲衝擊民生，加薪是必須要走的一條路，軍公教近幾年加薪幅度比民間來得低，因此也樂見其成。他也說，以商總角度來說，也呼籲企業有獲利，例如近期股價上漲幅度高的如半導體、ＡＩ相關企業等都應該要加薪，台塑今年就加薪百分之三，商總同樣也會跟進，但還是要看產業獲利狀況。

校長團體、教師團體則質疑，三％的漲幅與實際物價漲幅似乎有所落差，調整根據為何？讓公教人員感受不到誠意。全國中小學校長協會日前曾分析物價提升的幅度，提出明年度軍公教應調薪至少六％。

針對昨公布的三％調薪，校長協會理事長、台北市延平國小校長陳清義指出，雖肯定政府幫公教人員調薪，但並不了解三％是如何計算出來；先前校長協會建議調薪六％是基於「食物」的物價漲幅計算，連這樣的標準都沒有達到，更不用談漲幅更大的交通、油電、房租。

陳清義建議，軍公教員工待遇審議委員會應納入受薪代表，才能夠了解委員會為何將做成這樣的決定，就算沒有代表，政府也應該有所說明。

全教總理事長侯俊良也質疑，審議委員會應該要說清楚，薪資漲幅是否有跟上物價？如果沒有，要如何鼓勵企業呼應？政府調薪是好意，但三％漲幅和實際物價情況有所落差，也讓公教人員感受不到誠意。他直言政府可說是做了最壞示範，調薪喊多少就是多少，根本不用跟員工討論；薪資水準沒有趕上平均物價漲幅水準的話，會影響投入公教的意願，造成更大的問題。

商總 薪資 軍公教

延伸閱讀

軍公教25年來首次連2年調薪 受惠人數原來有這麼多

軍公教明年加薪3% 白委樂觀其成盼盡速法制化

軍公教調薪3％ 校長、教師團體：和物價漲幅有落差

卓揆拍板明年軍公教加薪3% 歷年調薪幅度一次看

相關新聞

軍公教明年調薪3％ 研擬法制化

行政院長卓榮泰昨宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升百分之三，也期勉國內各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，讓經濟...

買回台電民股 未納明年總預算

台電長年虧損，十九年來的零股利政策讓民股小股東難以忍受，多年來訴求政府買回股權，台電董事長曾文生在六月股東會承諾著手研究...

逾6成民眾 支持以核養綠

總統府「國家氣候變遷對策委員會」將於後天舉行首次會議，台灣永續能源研究基金會（ＴＡＩＳＥ）昨天公布最新民調，逾六成民眾支...

6月外銷訂單金額 年增率消風

經濟部統計處昨天發布六月外銷訂單金額四五五點六億美元，年增百分之三點一，較原預期成長率逾一成明顯消風。經濟部統計處長黃于...

工商界憂通膨 教團認加薪太少

行政院長卓榮泰宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升百分之三，工總表示，本來產業界經濟發展好、企業界有獲利，自然就會加薪或者...

連二年調升！軍公教明年加薪3% 最快周四院會通過

行政院長卓榮泰昨（22）日表示，他已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，已完成相關程序，期待國內各企業也能夠因政府帶頭作用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。