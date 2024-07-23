工商界憂通膨 教團認加薪太少

行政院長卓榮泰宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升百分之三，工總表示，本來產業界經濟發展好、企業界有獲利，自然就會加薪或者加發獎金，但公務員全面調薪，會不會讓通膨情勢更嚴峻，則要由主計總處來做研究。

商總理事長許舒博則表示，物價上漲衝擊民生，加薪是必須要走的一條路，軍公教近幾年加薪幅度比民間來得低，因此也樂見其成。他也說，以商總角度來說，也呼籲企業有獲利，例如近期股價上漲幅度高的如半導體、ＡＩ相關企業等都應該要加薪，台塑今年就加薪百分之三，商總同樣也會跟進，但還是要看產業獲利狀況。

校長團體、教師團體則質疑，三％的漲幅與實際物價漲幅似乎有所落差，調整根據為何？讓公教人員感受不到誠意。全國中小學校長協會日前曾分析物價提升的幅度，提出明年度軍公教應調薪至少六％。

針對昨公布的三％調薪，校長協會理事長、台北市延平國小校長陳清義指出，雖肯定政府幫公教人員調薪，但並不了解三％是如何計算出來；先前校長協會建議調薪六％是基於「食物」的物價漲幅計算，連這樣的標準都沒有達到，更不用談漲幅更大的交通、油電、房租。

陳清義建議，軍公教員工待遇審議委員會應納入受薪代表，才能夠了解委員會為何將做成這樣的決定，就算沒有代表，政府也應該有所說明。

全教總理事長侯俊良也質疑，審議委員會應該要說清楚，薪資漲幅是否有跟上物價？如果沒有，要如何鼓勵企業呼應？政府調薪是好意，但三％漲幅和實際物價情況有所落差，也讓公教人員感受不到誠意。他直言政府可說是做了最壞示範，調薪喊多少就是多少，根本不用跟員工討論；薪資水準沒有趕上平均物價漲幅水準的話，會影響投入公教的意願，造成更大的問題。