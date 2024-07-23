聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍公教明年調薪3％ 研擬法制化

聯合報／ 記者劉星君黃婉婷林銘翰張睿廷／連線報導
軍公教調薪示意圖／聯合報系資料照片
軍公教調薪示意圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升百分之三，也期勉國內各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，讓經濟成長全民共享，提高國家整體競爭力。

這將是二○○○年以來第七度加薪，也是廿五年來首度連續兩年加薪，經費粗估兩百七十一億元、受惠人數約七十三萬人。

卓榮泰日前透露，今年經濟成長率百分之三點九四，明年將合理調升軍公教待遇。他昨到屏東縣視察，被問到調升方案時表示，感謝軍公教員工待遇審議委員會做出決定，他已同意調升明年度軍公教員工的待遇，這程序已完成，會適時對外說明最後的定案。卓榮泰也說，政府不是只做加薪，中央地方的建設會整體同步推動。

今年度軍公教待遇已調升百分之四，明年度調升百分之三，行政院的審酌因素，其一是今年經濟成長率預測可達百分之三點九四，再來是消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率約百分之二，且又是連續兩年調薪，最終決定採溫和調幅，最快將在廿五日的行政院會通過。

翻開歷年軍公教調薪幅度，自二○○○年以來，已調薪六次，明年確定調薪後，將是二○○○年以來第七度加薪，也是一九九九年之後、廿五年來首度連續兩年加薪。

對於行政院同意軍公教明年加薪，朝野立委均表達贊同。民眾黨立委林憶君表示，軍公教待遇機制調整至今，仍未定有法律規定且明確授權，行政院應該檢討研議法制化，盡速建立軍公教人員待遇調整具體公式。民進黨立委許智傑認為，政府連年為軍公教調薪，希望透過政府帶動，鼓勵企業響應。

國民黨立委張嘉郡也說，軍公教是穩定國家運轉的重要基石，這幾年民生物價飛漲，調漲軍公教待遇相當合理，希望帶動民間企業加薪，然而軍公教薪資調整應該法制化，讓軍公教待遇調整能夠有客觀的依據，真實反映軍公教的辛勞，避免淪為執政者的政策工具。

對於外界疾呼軍公教調薪必須法制化，行政院人事總處現已著手擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，預計年底前送立法院審議，未來消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之三時，就會啟動調薪機制，並參酌當年經濟成長率、平均每人國民所得等指標。此外，未來軍公教人員年度通案待遇調整諮詢會，不再只有中央、地方機關代表及學者專家，也將納入基層公教代表，回應民間期待。

成長率 行政院 軍公教

延伸閱讀

軍公教25年來首次連2年調薪 受惠人數原來有這麼多

鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心今動土 明年10月完工

軍公教明年加薪3% 白委樂觀其成盼盡速法制化

屏縣打造失智照顧教學示範園區 卓揆讚像兒童樂園

相關新聞

軍公教明年調薪3％ 研擬法制化

行政院長卓榮泰昨宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升百分之三，也期勉國內各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，讓經濟...

買回台電民股 未納明年總預算

台電長年虧損，十九年來的零股利政策讓民股小股東難以忍受，多年來訴求政府買回股權，台電董事長曾文生在六月股東會承諾著手研究...

逾6成民眾 支持以核養綠

總統府「國家氣候變遷對策委員會」將於後天舉行首次會議，台灣永續能源研究基金會（ＴＡＩＳＥ）昨天公布最新民調，逾六成民眾支...

6月外銷訂單金額 年增率消風

經濟部統計處昨天發布六月外銷訂單金額四五五點六億美元，年增百分之三點一，較原預期成長率逾一成明顯消風。經濟部統計處長黃于...

工商界憂通膨 教團認加薪太少

行政院長卓榮泰宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升百分之三，工總表示，本來產業界經濟發展好、企業界有獲利，自然就會加薪或者...

連二年調升！軍公教明年加薪3% 最快周四院會通過

行政院長卓榮泰昨（22）日表示，他已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，已完成相關程序，期待國內各企業也能夠因政府帶頭作用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。