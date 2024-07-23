軍公教明年調薪3％ 研擬法制化

行政院長卓榮泰昨宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升百分之三，也期勉國內各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，讓經濟成長全民共享，提高國家整體競爭力。

這將是二○○○年以來第七度加薪，也是廿五年來首度連續兩年加薪，經費粗估兩百七十一億元、受惠人數約七十三萬人。

卓榮泰日前透露，今年經濟成長率百分之三點九四，明年將合理調升軍公教待遇。他昨到屏東縣視察，被問到調升方案時表示，感謝軍公教員工待遇審議委員會做出決定，他已同意調升明年度軍公教員工的待遇，這程序已完成，會適時對外說明最後的定案。卓榮泰也說，政府不是只做加薪，中央地方的建設會整體同步推動。

今年度軍公教待遇已調升百分之四，明年度調升百分之三，行政院的審酌因素，其一是今年經濟成長率預測可達百分之三點九四，再來是消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率約百分之二，且又是連續兩年調薪，最終決定採溫和調幅，最快將在廿五日的行政院會通過。

翻開歷年軍公教調薪幅度，自二○○○年以來，已調薪六次，明年確定調薪後，將是二○○○年以來第七度加薪，也是一九九九年之後、廿五年來首度連續兩年加薪。

對於行政院同意軍公教明年加薪，朝野立委均表達贊同。民眾黨立委林憶君表示，軍公教待遇機制調整至今，仍未定有法律規定且明確授權，行政院應該檢討研議法制化，盡速建立軍公教人員待遇調整具體公式。民進黨立委許智傑認為，政府連年為軍公教調薪，希望透過政府帶動，鼓勵企業響應。

國民黨立委張嘉郡也說，軍公教是穩定國家運轉的重要基石，這幾年民生物價飛漲，調漲軍公教待遇相當合理，希望帶動民間企業加薪，然而軍公教薪資調整應該法制化，讓軍公教待遇調整能夠有客觀的依據，真實反映軍公教的辛勞，避免淪為執政者的政策工具。

對於外界疾呼軍公教調薪必須法制化，行政院人事總處現已著手擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，預計年底前送立法院審議，未來消費者物價指數（ＣＰＩ）累計成長率達百分之三時，就會啟動調薪機制，並參酌當年經濟成長率、平均每人國民所得等指標。此外，未來軍公教人員年度通案待遇調整諮詢會，不再只有中央、地方機關代表及學者專家，也將納入基層公教代表，回應民間期待。