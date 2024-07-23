本報獲新世代金融傳播獎 AI 助攻普惠金融專題受肯定

新世代金融基金會主辦的第七屆新世代金融傳播獎，昨（22）日公布得獎名單，由經濟日報深度內容中心製作的《AI助攻普惠金融》專題，在競爭激烈的34件參賽作品中脫穎而出，獲得殊評審團青睞。經濟日報團隊用心報導每一個新聞事件，並製作財經深度報導，這是經濟日報連續七年、第七度獲得這項殊榮。

主辦單位新世代金融基金會表示，本屆金融傳播獎至截止日期收件作品計有34件，本屆作品投稿議題更多元化，顯示媒體對於社會趨勢觀察細膩且富創建，報導也更貼近具公共性的金融議題，得使民眾能深入了解與其自身有關的金融事，充分體現基金會設立的Inform、Innovate、Inspire宗旨。經評審委員會討論後選出五件獲獎作品。

本報製作《AI助攻普惠金融》專題的緣起，主因是2022年底橫空出世的ChatGPT聊天機器人，帶起2023年生成式AI大浪潮。科技結合金融，讓更多民眾享有普及化的金融服務，像是金融業運用AI，可讓更多人得到服務，等待紓困的人，可更快拿到救濟金，健康的高齡者有機會買到保險，金融知識小白也能避免掉入詐騙陷阱。

在生成式AI助攻下，每一個人距離「人人都是銀行VIP」的普惠金融夢想更近了，但AI的運用也可能衍生演算法偏見、資料保護等風險與挑戰。本報記者邱金蘭、林安妮、何佩儒、孫靖媛，深入採訪國內外AI學者專家、AI新創團隊及國內大型金控，了解金融業運用AI技術落實普惠金融的現況、障礙及面臨的挑戰，並對主管機關提出建言，包括提升監理AI能力、擁抱創新、打破偏見等具體作為，盼這波AI浪潮能夠造福人群。

主辦新世代金融傳播獎的新世代金融基金會，對本專題的評語為，「本報導以AI入題探討金融機構運用推進普惠金融的趨勢，並針對所生利弊之具體因應之道，提出政府前瞻性治理架構與監理之建議，有助提早完整布局，深具建設性」。