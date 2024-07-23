6月四大傳統貨品接單 轉正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部統計6月四大傳統貨品接單皆為正成長，呈現緩步回溫。經濟部統計處長黃于玲表示，光學器材貨品中，光學檢測及量測訂單增加，機械產品中自動化設備、半導體設備訂單成長，皆反映各國廠商對投資的設備需求擴增。

機械產品訂單被視為投資先行指標。經濟部統計，今年6月我國機械貨品接單16.7億美元，較上月增1%，較上年同月增3.4%，主因全球景氣緩步復甦，業者對自動化設備需求回升，加上半導體設備接單續增。累計上半年機械貨品接單95.1億美元，較上年同期減3.8%。

至於化學品、塑橡膠製品及基本金屬等，隨全球景氣緩步復甦，推升需求，加上不鏽鋼材接單回溫、業者回補庫存動能持續，以及部分原料上漲推升產品售價，致6月接單分別年增9.5%、2.7%、2.5%。

黃于玲表示，四大貨品接單一致性轉為正成長，代表景氣緩步上升中。不過受到季底效應不如預期影響，原本預期四大傳產貨品接單中，6月應該皆呈月增，最後只有機械產品接單維持月增，但只要終端需求回溫，傳產貨品接單有機會穩定成長。

景氣 經濟部

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