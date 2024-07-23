外銷訂單連四紅增幅消風 經部：下半年逐季走揚

經濟部統計處昨（22）日發布6月外銷訂單金額455.6億美元，年增3.1%，連四紅，較原預期逾一成成長率，明顯消風。經濟部統計處長黃于玲指出，主要是原本6月季底效應不如預期，加上手機筆電等終端需求仍疲弱所致。

廠商在6月底要做會計結算，通常會有一波季底效應，黃于玲指出，過去20年中有12年的6月接單呈月增，但今年6月接單卻月減6.8%，代表季底效應未出現，也間接壓低6月年增率。她表示，6月有部分廠商反映，已應客戶要求提前發貨，也有廠商反映，因庫存管理趨於嚴謹，因庫存盤點而暫停下單。

近一年外銷訂單金額及成長率

展望未來，黃于玲表示，隨著景氣緩步復甦，全球貿易量持續擴增，加上AI需求強勁，預期今年下半年接單仍會逐季成長。

經濟部預測，7月接單金額在465億至485億美元之間，月增2.1%至6.5%，月增幅度不小，仍有廠商接獲大單，惟去年7月是接單高峰，在高基期下，預期7月接單仍可能落入年減情況，估約在年減2.6%至年增1.6%間。黃于玲認為，7月接單增幅縮小，只是短期現象。

經濟部統計，2024年第2季外銷訂單1,415.4億美元，年增6.9%，結束連七季的負成長，轉為正成長。累計2024年上半年，外銷訂單2,748.6億美元，年增2.3%。

黃于玲分析，整體接單已走出第1季谷底，在AI需求帶動下，第2季接單緩步上升，廠商庫存調整亦到了尾聲，6月傳產及科技等七大貨品接單全面呈正成長，再再反映景氣緩步復甦之中。至於配合手機新品銷售，供應鏈處在備料時間，拉貨潮有機會逐步顯現。

6月七大貨品接單金額及成長率

媒體詢問前美國總統川普近期發言及美國選舉結果，對我接單影響為何？黃于玲表示，目前很難掌握廠商下單動向，而且廠商因應能力及競爭力也都不同，只能密切觀察。她強調，全球政經情勢詭譎多變，美中貿易戰仍有諸多變化，的確是未來變數。

她表示，以目前情勢來看，隨著新興科技應用擴增，全球對半導體需求成長，滲透領域愈來愈廣，加上AI需求殷切，不論美國總統大選誰當選，基本面都在，亦維繫我接單動能。



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