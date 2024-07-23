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22日用電 飆史上第二高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
凱米颱風來台前熱浪一波波，全台冷氣全開，推升用電量。記者黃仲裕／攝影
凱米颱風來台前熱浪一波波，全台冷氣全開，推升用電量。記者黃仲裕／攝影

凱米颱風來台前熱浪一波波，全台冷氣全開，推升用電量。昨（22）日下午13點36分尖峰負載高達4,119.1萬瓩，為史上第二高。昨日白天備轉容量率仍有13.94％，但夜尖峰備轉容量率則約為8%。此外，台電也將今年最高負載再上修為4,135萬瓩。

台電發言人蔡志孟表示，昨日林口、大潭等機組故障、檢修等，合計減少170萬瓩供電能力，夜尖峰的備轉容量率介於7%、8%，備轉容量約有280萬瓩，儘管負載偏高，仍可透過調度策略、時間電價等方式因應。

因應日尖峰瞬時負載飆高，台電啟動核二廠的兩部氣渦輪機，供電量約8萬瓩。蔡志孟表示，主要是因為北東電網從外部輸送電力的線路容量已達極限，為維持北東區域供電穩定和安全，才啟動核二廠兩部氣渦輪機，以平衡區域負載。

蔡志孟表示，昨日因凱米颱風來臨前，氣溫飆高，北部出現焚風等高溫極端現象，帶動昨日瞬間用電量攀升，台電也將今年最高負載上調為4,135萬瓩。

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