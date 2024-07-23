再生能源占比 恐難達標

台灣永續能源研究基金會調查發現，近一年有無預警停電經驗的民眾占35.7％、近六成民眾擔心大範圍停電，對於政府宣示2030拉高再生能源占比，逾半民眾對於達標缺乏信心。

2024台灣電力使用與能源轉型民調指出，民眾普遍認為使用再生能源有助減少碳排、解決缺電問題，是紓解當前困境最有效的措施，82.5％民眾支持理性規劃並多元發展各項再生能源。

政府宣示2030年再生能源發電占比要達27％至30％，但民眾對於當前再生能源發電的信心不足，40.7％受訪者認為不可能達成，更有13.2％受訪者認為非常不可能達成，總計53.9％過半民眾看衰。

交叉比對基本資料，認為可能達成再生能源發電占比的年齡層以40-49歲（36.3%）比率最高，而認為不可能達成的年齡層以50-59歲（60.7％）最多。

在供電穩定度方面，近一年曾遇到無預警停電經驗的民眾占35.7％，有58.9％民眾擔心出現大範圍停電，與過去兩年相比，不擔心停電民眾比率增加12.1個百分點、擔心則下降7.8個百分點，顯示民眾對缺電疑慮較為緩解。