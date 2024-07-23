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永續能源研究基金會最新民調…六成受訪者 支持以核淨零

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台灣永續能源研究基金會（TAISE）22日公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略。圖為墾丁核三廠。圖／聯合報系資料照片
台灣永續能源研究基金會（TAISE）22日公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略。圖為墾丁核三廠。圖／聯合報系資料照片

台灣永續能源研究基金會（TAISE）昨（22）日公布最新民調，逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，較去年增加5.7個百分點，更有逾半民眾認為應啟動核四、近五成民眾支持核三延役。

TAISE董事長簡又新昨日召開記者會，並公布「2024台灣電力使用與能源轉型民意調查報告」。由於他身兼總統府氣候變遷委員會顧問，選在周四委員會議召開前發布民調，備受關注。

簡又新昨日表示，所有的能源政策很難沒有民意支持，他相信賴總統召開氣候變遷委員會，最主要目的是要廣納民意，作為未來國家政策發展參考。

民眾對於核電淨零支持度與發展作法
民眾對於核電淨零支持度與發展作法

截至目前，氣候變遷委員會中，除了副召集人、行政院副院長鄭麗君曾公開表示，綠能發電量已超越核能外，另一位副召集人、和碩董事長童子賢，以及另一位顧問、前中研院長李遠哲都曾公開表示，應從科學角度討論核電，核電有助淨零。

若再加上昨日這份民調，外界解讀，氣候委員會中，支持核能的聲浪將大於反核，如何牽動未來能源政策發展，值得關注。

TAISE調查顯示，多數民眾支持再生能源和核能發電，反對化石燃料，其中超過六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，分別有43.6％受訪者表示支持、19.5％表示非常支持，合計為63.1％，較去年成長5.7個百分點，顯示民眾對核能議題的表態度提升。

具體策略上，受訪者對於發展核電具體作法選項中，支持比率由高至低依序為核四啟動（52.4％）、核三延役（47％）、核一核二重啟（41.3％）、現有核電場址增建核電機組（36.9％）、小型模組化核反應爐（27.5％）與新場址增建核電機組（24.8％）。

若進一步從政黨支持屬性交叉分析，國民黨認同者（88.1％）、民眾黨認同者（69.8％）與無政黨偏好者（65.6％）大多支持以核電為淨零策略。但民進黨認同者支持（44.3％）與不支持（45.2％）差距不到1個百分點，顯示綠營支持者對於是否以核能因應淨零碳排，意見仍分歧。

至於對電價調整看法，不分政黨、過半民眾都支持比照油價，應隨供電成本適當調整，而用電大戶調幅應較一般用戶更高。但從實際調整電價機制上，也發現三個主要政黨支持者態度不同，民進黨支持者主張依照現行由經濟部電價審議委員會決定；國民黨支持者認為應由立法院決定；民眾黨支持者則贊成比照油價，依據公式動態調整。

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