颱風來前太熱！瞬時尖峰負載4119萬瓩創次高 動用核二廠2部氣渦輪機

凱米颱風來台前，極端高溫全台冷氣全開，推升用電量。22日下午13點36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，創下歷史次高。今日夜尖峰備轉容量率約為8%。此外，台電也將今年最高負載再上修為4135萬瓩。

台電表示，今日林口、大潭等機組故障、檢修等，合計減少170萬瓩供電能力，昨日夜尖峰的備轉容量率介於7、8%，備轉容量約有280萬瓩，儘管負載偏高，仍可透過調度策略、時間電價等方式因應。

因應昨日瞬時尖峰負載飆高，台電啟動核二廠的2部氣渦輪機，供電量約8萬瓩。蔡志孟表示，主要是因為北東電網從外部輸送電力的線路容量已達極限，為維持北東區域的供電穩定和安全，才啟動核二廠2部氣渦輪機，以平衡區域負載。

台電表示，因凱米颱風來臨前，氣溫飆高，北部出現焚風等高溫極端現象，帶動今日下午瞬間用電量攀升，台電也將今年最高負載上調為4135萬瓩。

台電表示，今日下午1時36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，為歷來次高紀錄，僅次於今年7月19日的4132萬瓩。根據台電統計，史上瞬時尖峰負載前10名都發生在今年7月，且皆在4000萬瓩以上。