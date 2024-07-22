25年來首度連2年調薪 人事總處估明年需增235億元預算

行政院人事行政總處22日表示，2025年度軍公教員工待遇調整案業提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，經與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建議軍公教員工待遇宜適度調整3％，經簽陳行政院核定在案，並自2025年1月1日生效，是自1999年迄今25年來，首度連續二年調薪。

人事總處表示，待遇審議委員會考量各項財經指標均朝正向發展，預測113年經濟成長率將達3.94％，較2023年增加2.66個百分點，另預估消費者物價指數年增率亦達2.07％，民間薪資與基本工資均持續成長，又2024年稅收情況良好，經衡酌政府整體財政負擔，且2024年軍公教員工待遇甫調整4％，因此建議2025年度軍公教員工待遇應適度調增，以激勵軍公教同仁士氣，共享經濟果實。

人事總處進一步表示，2025年度軍公教員工待遇調整項目包含本俸(年功俸)、專業加給(教師為學術研究加給)及主管職務加給等3項，影響人數約73萬人，預估經費約新台幣235億元(最後以主計總處公布為準)，行政院將納入「114年度中央政府總預算案」函送立法院審議，待2025年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布，完成法定程序。