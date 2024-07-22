極端高溫推升用電量 瞬時尖峰負載4119萬瓩創次高

夏季氣溫炎熱、加上颱風來臨前極端高溫現象推升用電量。台電表示，今天下午的尖峰負載高達4119.1萬瓩，創史上第2高紀錄，夜尖峰備轉容量率則約為8%。根據統計，史上瞬時尖峰負載前10名皆落於今年7月。

此外，為平衡區域負載、維持供電穩定，台電今天啟動核二廠的2部氣渦輪機，供電量約8萬瓩。

台電表示，今天下午1時36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，為歷來次高紀錄，僅次於今年7月19日的4132萬瓩。根據台電統計，史上瞬時尖峰負載前10名都發生在今年7月，且皆在4000萬瓩以上。

台電發言人蔡志孟表示，隨著夏季空調使用成長，以及颱風凱米來臨前，北部出現焚風等高溫極端現象，帶動今天用電量攀升，台電也將今年最高負載上調為4135萬瓩。

蔡志孟表示，由於林口、大潭等機組故障、檢修等，合計減少170萬瓩供電能力，今天夜尖峰的備轉容量率介於7、8%，備轉容量約有280萬瓩，雖然負載偏高，不過可透過調度策略、時間電價等方式因應。

此外，核二廠的2部氣渦輪機今天啟動，供電量約8萬瓩。蔡志孟說明，主因為北東電網的電力潮流已達上限，即從外部輸送電力的線路容量已達極限，為維持北東區域的供電穩定和安全，才啟動核二廠2部氣渦輪機，以平衡區域負載。

蔡志孟表示，若明天、後天颱風接近台灣，整體負載應該會下降，將視故障機組檢修情況，盡快安排檢修、陸續上線。

根據台電統計，歷年瞬時尖峰負載以今年7月19日4132萬瓩居首，其次為今天的4119.1萬瓩，第3、4名則落在7月2日和7月5日，瞬時尖峰負載分別為4118.1萬瓩、 4109.2萬瓩，第5名則為7月16日的4106.7萬瓩。