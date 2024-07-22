AI浪潮襲、供應鏈庫存健康 上半年進出口寫同期次高

財政部表示，隨人工智慧等創新應用浪潮來襲，供應鏈庫存水位漸趨正常，廠商出貨需求提升備料意願，皆使我國今年上半年出、進口值同步創下歷年同期次高，且在比較基數偏低下，分別成長11.4％、7.8％。

財政部日前公布今年上半年我國出進口貿易概況，儘管主要國家自2022年採取緊縮貨幣政策抑制通膨，俄烏戰爭、紅海危機等地緣政治紛擾持續，全球經濟仍具相當韌性，國際機構相繼調升今年成長展望，總體復甦動能平穩，世界貿易往來也顯露回溫跡象。

今年以來，國際景氣大抵呈溫和擴張，加上人工智慧、高效能運算等新興科技應用商機熱絡，我國出口延續去年第4季之走升態勢，此波復甦至6月為止，已連8個月正成長，若以季為基準觀察，第1、2 季各較去年同期增12.9％、9.9％；進口隨供應鏈庫存改善、廠商備料意願逐步提高，加以國際原油、基本金屬等行情陸續止跌，第1季年增率止跌回升2.9％、第2季擴大至12.7％。

綜計上半年出、進口總值為2,250億及1,889億美元，均為歷年同期次高，分別年增11.4％、7.8％；與亞洲主要國家/地區出口比較，我國表現僅次於香港（1至5月）之13.9％，優於南韓9.1％、新加坡5.2％、中國大陸3.6％、日本-3.4％。

在國際景氣逐步回溫、AI 熱潮持續延燒及基期偏低下，今年上半年我國出、進口分別年增11.4％、7.8％，規模值均創歷年同期次高，但出口貨品與市場復甦尚非全面，主要貨品以資通與視聽產品年增1.1倍表現最為亮麗，多數傳產貨類依然偏弱；五大市場中，對美國、東協出口各增60.5％、22.6％，其餘三大地區則呈跌勢，反映在外銷版圖上，對美國出口比重達23.2％，攀上近24年同期高點，且超越東協再度成為我第2大出口市場，對陸港出口占31.2％，則為22年來同期新低。

展望未來，總體經濟前景雖面臨主要國家貨幣政策動向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素，但隨全球終端需求逐漸回升，人工智慧、高效能運算、雲端服務等新興科技應用加速推展，加以國際品牌新機上市啟動備貨及傳統營運旺季來臨，均支撐我國外銷景氣復甦動能，下半年出口可望持續向上。