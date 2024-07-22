財部：AI應用等4大利多 支撐台灣下半年出口續旺

外界擔憂美中經貿角力恐升溫，財政部表示，雖然總體經濟前景面臨諸多不確定因素，但台灣受惠全球終端需求逐漸回升、AI與高效能運算等新興科技應用加速推展、國際品牌新機上市啟動備貨、傳統營運旺季來臨等4大利多支撐，下半年出口可望持續向上成長。

財政部統計處發布「113年上半年我國出進口貿易概況」指出，今年以來，國際景氣大致呈溫和擴張，加上人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用商機熱絡，台灣出口持續走升，至6月為止，已連續8個月正成長。

財政部統計處表示，進口隨供應鏈庫存改善、廠商備料意願逐步提高，加上國際原油、基本金屬等行情陸續止跌，第1季年增率2.9%、第2季擴大至12.7%。

財政部統計處指出，綜計上半年出、進口總值分別為2250億及1889億美元，均為歷年同期次高，各年增11.4%、7.8%。與亞洲主要國家或地區出口比較，台灣表現僅次於香港前5月的13.9%，優於南韓上半年年增9.1%、新加坡年成長5.2%、中國年增3.6%，以及日本上半年衰退3.4%。

以主要外銷市場而言，財政部統計處表示，台灣113年上半年對中國與香港出口702 億美元、年減2.2%，主因其疫後經濟復甦步履蹣跚，約制國內消費及投資動能，導致對台灣電子零組件、化學品等需求不振。

同時，財政部統計處指出，台灣上半年對美國出口521億美元、年增60.5%，雙創歷年同期新高，並為民國96年以來首度超越東協，躍居台灣第2大出口市場，主因供應鏈重組及人工智慧熱潮，帶動資通與視聽產品出口強勁擴增。

財政部統計處進一步表示，今年上半年台灣對東協10國出口有增有減，其中對新加坡、馬來西亞、泰國資通與視聽產品出貨暢旺，加上供應鏈移轉效應，增幅分別為 25.3%、 27.5%、42.4%；對寮國因金屬電阻漿等化學品出口驟增，呈現倍數成長，上述4國出口值均締造歷年同期新高。

展望未來，財政部統計處指出，總體經濟前景雖面臨主要國家貨幣政策動向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素，但隨全球終端需求逐漸回升，人工智慧、高效能運算、雲端服務等新興科技應用加速推展，加以國際品牌新機上市啟動備貨及傳統營運旺季來臨，均支撐台灣外銷景氣復甦動能，下半年出口可望持續向上。