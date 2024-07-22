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卓榮泰宣布軍公教調薪3% 政院估經費約200多億

中央社／ 台北22日電
行政院長卓榮泰今天到屏東縣視察屏東縣多層級樂活照顧服務園區，也宣布他已同意明年度軍公教員工的待遇，會調升3%。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰今天到屏東縣視察屏東縣多層級樂活照顧服務園區，也宣布他已同意明年度軍公教員工的待遇，會調升3%。記者劉星君／攝影

行政院卓榮泰今天宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3%。行政院官員表示，軍公教員工待遇審議委員會討論通過、卓榮泰已簽核，接下來就可以納編至年度總預算案，估計調薪經費約新台幣200多億元。

卓榮泰今天參訪屏東縣多層級樂活照顧服務園區，會前接受媒體訪問時說，已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，也期勉國內各企業因政府帶頭作用，實質調整所有員工薪資，提高國家整體競爭力。

根據現行軍公教待遇調整機制，須由人事行政總處綜整經濟成長率、每人平均國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準以及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整，確定調整後將納編至年度總預算案，經立法院審議三讀通過，由總統公布後始生效力。

行政院官員受訪表示，軍公教員工待遇審議委員會討論通過、卓榮泰也簽核了，所以今天對外宣布3%調幅，接下來就可以納編至年度總預算案。

政院官員表示，往年調薪1%須新台幣70多億元的經費，明年調薪，中央加補助地方的預算還需要主計總處詳細估算，不過，初估經費約200多億元。

卓榮泰 行政院 軍公教

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