不如預期！6月外銷訂單455億美元、年增3.1% 經部指是「兩因素」造成
經濟部統計處22日發布6月外銷訂單金額為455.6億美元，月減6.8%，年增3.1%，較原預期逾一成成長率，明顯消風。經濟部統計處長黃于玲表示，主要是原本6月會有季底效應卻未如預期，加上手機筆電終端需求仍疲弱所致。
廠商在6月底要做會計結算，通常會有一波季底效應，但黃于玲指出，6月季底效應雖有，但不如預期；6月有部分廠商反映，已應客戶要求提前發貨，也有廠商反映，因庫存管理趨於嚴謹，因庫存盤點而暫停下單。
黃于玲預期，因2023年7月是接單高峰，在高基期下，預期7月接單年增率有可能為正，也有可能轉負。但7月接單金額會較6月成長，呈月增2.1%至6.5%。
她表示，隨著景氣緩步復甦，加上AI需求強勁，新科技應用擴增，經濟部認為，今年接單金額會逐季往上。
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