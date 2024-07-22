畢業季來臨...6月失業率微升至3.39% 創24年同月最低

主計總處今天發布6月失業率3.39%，較上月上升0.05個百分點，經季節調整後失業率為3.34%，則較上月下降0.01個百分點。主計總處表示，6月失業率通常會因畢業季呈現季節性上升，但6月失業率3.39%，仍創24年同月最低紀錄，顯示失業情勢尚稱穩定。

主計總處統計，6月就業人數1158萬8千人，較上月增加8千人或0.06%；其中服務業部門及農業部門分別增加8千人及1千人，工業部門則減2千人；與上年同月比較，就業人數增加7萬人、0.61%。

6月失業人數40萬6千人，較上月增加6千人或1.61%；受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加4千人，因對原有工作不滿意而失業者亦增1千人；與上年同月比較，失業人數減少1萬1千人、2.54%。上半年失業人數平均為40.3萬人，較上年同期減少1.5萬人、3.63%。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者16.1萬人，較上月減少1.5萬人，較上年同月也減少4.1萬人。

按年齡層觀察，15至19歲失業率9.03%，20至24歲11.64%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率5.84%，30至34歲者失業率3.30%。