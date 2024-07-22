快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業季來臨...6月失業率微升至3.39% 創24年同月最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
畢業季來臨，大學新鮮人步入職場找工作，6月失業率微升至3.39%。本報資料照片
畢業季來臨，大學新鮮人步入職場找工作，6月失業率微升至3.39%。本報資料照片

主計總處今天發布6月失業率3.39%，較上月上升0.05個百分點，經季節調整後失業率為3.34%，則較上月下降0.01個百分點。主計總處表示，6月失業率通常會因畢業季呈現季節性上升，但6月失業率3.39%，仍創24年同月最低紀錄，顯示失業情勢尚稱穩定。

主計總處統計，6月就業人數1158萬8千人，較上月增加8千人或0.06%；其中服務業部門及農業部門分別增加8千人及1千人，工業部門則減2千人；與上年同月比較，就業人數增加7萬人、0.61%。

6月失業人數40萬6千人，較上月增加6千人或1.61%；受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加4千人，因對原有工作不滿意而失業者亦增1千人；與上年同月比較，失業人數減少1萬1千人、2.54%。上半年失業人數平均為40.3萬人，較上年同期減少1.5萬人、3.63%。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者16.1萬人，較上月減少1.5萬人，較上年同月也減少4.1萬人。

按年齡層觀察，15至19歲失業率9.03%，20至24歲11.64%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25至29歲者失業率5.84%，30至34歲者失業率3.30%。

失業率

延伸閱讀

樂事綠能公告6月自結數 稅前損益926.8萬元

政府撐不住？經濟低迷連深圳也入不敷出 傳向民眾追討失業金

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

青年學歷越高求職越難 陳學聖籲賴清德提解決方案

相關新聞

畢業季來臨...6月失業率微升至3.39% 創24年同月最低

主計總處今天發布6月失業率3.39%，較上月上升0.05個百分點，經季節調整後失業率為3.34%，則較上月下降0.01個...

美食-KY、八方雲集複製成功經驗 擴大美國市場布局

面對中國大陸餐飲業陷入低谷，國內連鎖餐飲業者將國內成功經驗複製海外，以美國市場為首選。包括美食-KY（2723）、八方雲...

軍公教明年加薪3% 白委樂觀其成盼盡速法制化

行政院長卓榮泰今天宣布軍公教加薪3%，民眾黨立委林憶君說，軍公教人員是政府重要的「四肢」，因此她個人樂觀其成，不過軍公教...

卓揆拍板明年軍公教加薪3% 歷年調薪幅度一次看

軍公教今年已調薪4％，行政院長卓榮泰今天宣布，他同意明年軍公教加薪3%，連續兩年漲薪幅度共7％，翻開歷年調薪幅度，此次是...

114年行政院預算即將出爐 公教團體籲退撫基金撥補足額

立法院2022年通過由政府預算撥補公教退撫基金，結果去年中央政府編列113年總預算案的撥補金額，竟不到基金精算結果的三成...

勞動部：勞資得協商延退年齡 未合意則依現行規定

勞動部今天表示，勞基法第54條修正後，勞雇得協商延後退休，若未能合意延後退休，應依原屆齡退休規定辦理；雇主除有正當理由，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。