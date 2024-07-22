美食-KY、八方雲集複製成功經驗 擴大美國市場布局

面對中國大陸餐飲業陷入低谷，國內連鎖餐飲業者將國內成功經驗複製海外，以美國市場為首選。包括美食-KY（2723）、八方雲集（2753）已經站穩美國市場，在美國發展出成功模式，並複製到更多當地市場以深化布局。美食-KY今年底可望前進紐澤西、明年開出東岸首店，八方雲集則揮軍德州，透過中央工廠的建置加速當地展店。

台灣連鎖餐飲集團近年受中國大陸市場消費降級、內卷激烈影響，紛紛轉往美國市場布局。除了美食-KY、八方雲集之外，包括揚秦（2755）、瓦城（2729）也都積極在美國市場進行籌備，目標今年底在加州開出首店。法人表示，餐飲業主要看好美國門市的客單價凌駕在其他市場之上，以八方雲集為例，一家美國門市的營收是台灣門市平均10倍以上，85度C單家美國門市的營收是中國大陸店的六倍以上，美國市場成為台灣餐飲業追求成長的動力來源。

餐飲業者也紛紛擴大對美國市場的布局。美食-KY表示，今年美國第五間全新門市已於上月底盛大開幕，位於德州第二大城市San Antonio。儘管San Antonio人口只有3%屬於亞裔，當地第一間85ºC仍帶來轟動，7月第一週日均來客數衝上全美前五名，顯示85ºC在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。

美食-KY也計畫2024年底將前進紐澤西，2025年在美展店可望加速，且將前進紐約州、伊利諾州以及奧克拉荷馬州，預估2026年美國門市將達百店規模。

八方雲集在美國市場也持續推進，截至6月底，已於南加州開設9家直營門店，下半年預計有2家新門店陸續開幕。同時日前董事會通過設立德州兩家子公司，並在達拉斯取得不動產，交易金額約2.19 億元，供生產及營運使用。顯示已著手前進德州的規劃，將在當地設置中央工廠，展現深耕美國市場的企圖心。