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越南第2季GDP年增6.9%挾帶優勢 為中長期投資者提供買入機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

越南第2季GDP年增6.9%，不但創下2022年第3季年增13.7%以來的單季新高，累計2024上半年整體GDP年增率更來到6.4%高位，直逼官方政府所設定的全年6.5%高標水準。法人表示，越股挾帶經濟力優勢，為中長期投資者提供買入機會。

根據越南當地券商最近發布的宏觀展望報告中預測，上半年經濟成長主要受到出口訂單復甦和FDI資本流動等外部因素的推動，預計通膨將在2024年第2季達到峰值，然後在今年最後兩季降溫，故調整2024年越南GDP將年增6.5%。

日盛越南機會基金研究團隊表示，受惠於6月外資直投（FDI）大舉流入，累計今年上半年已實現及已註冊FDI規模雙雙強勁成長，上半年已實現FDI總額累計達108.4億美元、年增8.2%，而已註冊FDI規模也衝上95.4億美元、年增幅更高達46.9%。在新訂單動能挹注下，FDI多數資金明顯流向製造業。

由於出口與製造業強勁擴張、外國直接投資（FDI）持續流入等利多，2024全年GDP可望呈「季季高」。

另外，日盛越南機會基金研究團隊指出，今年在國際地緣政治危機及美國經濟強勁而延後降息之下，美元指數（DXY）上揚，而日圓為首的亞幣兌美元呈現貶值趨勢，則使越南國家銀行（SBV）積極進場干預阻貶，具體行動包括：向國內銀行釋出美元及拍賣黃金。因此相較許多亞幣，越南盾匯率實則相對穩健。目前市場預計聯準會將在2024年下半年兩度降息，減輕越南外匯市場的壓力。

整體而言，在資金持續流入股市、胡志明指數目前本淨比（P/B）正處於近10年來最低水準，而本益比（P/E）也不算太高，越股中長期處於積極軌道，為中長期投資者提供買入機會。

GDP 越南盾

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