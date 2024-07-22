竟天APC201二期臨床收案過程順利 預計第4季完成收案

竟天（6917）22日表示，治療膝蓋骨關節炎新藥APC201在澳洲進行的一/二期臨床試驗，目前二期臨床已收案超過一半，預計今年第4季可完成全部受試者收案。

竟天生技表示，APC201在去年獲准於澳洲進行治療膝蓋骨關節炎新藥的一/二期人體臨床試驗，同年12月順利完成一期臨床，經澳洲安全評估委員會（SRC）認定安全性與耐受性無虞，隨即啟動二期臨床試驗，將召收60位病患，目前收案人數已超過一半，進展相當順利。

竟天表示，骨關節炎現行的治療方式有口服，皮膚外用，局部關節注射、幹細胞注射與關節置換手術等，但病患多會優先選擇副作用低且非侵入式的外膚外用給藥方式，目前最常用的藥物為非類固醇抗發炎藥（NSAID），而APC201即是以NSAID為主成分的改良劑型藥物，屬於505(b)(2)新劑型新藥，挾獨特的機轉作用，希望能提供病患新的治療選項。

目前美國治療骨關節炎，藥物濃度最高的NSAID產品為Diclofenac 2%溶液劑，也是目前美國同成分藥品濃度最高且市占率最大的產品，年銷售額超過十億美元，堪稱重磅藥物。然而，Diclofenac 2%為溶液劑型、易滴落且價格昂貴，加上其使用吸水性強的有機溶劑二甲基亞碸（DMSO）為溶劑，刺激性較強，約有65%的患者在臨床試驗時感到患部更緊繃不舒適。相較之下，APC201透過自主開發的雙效脂質專利配方設計，可有效提高藥物濃度至4%，同時提升藥物累積在皮膚內的劑量，加上無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激，且可將用藥次數縮減為一天一次，大幅增加病人使用方便性。

此外，APC201為泡沫劑型，用於膝蓋部位不會滴落，並因皮膚滲透快，將大幅提升吸收率與降低副作用，一旦能獲准上市，不僅可望分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機，提供病患新的治療選項，未來APC201適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛，持續展現其經濟價值。

根據Precedence Research的資料指出，2022年全球骨關節炎治療市場規模約83億美元，預估2032年將超過202億美元，年複合成長率為9.4%。