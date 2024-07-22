軍公教將調薪3% 教團：和物價漲幅有落差

行政院長卓榮泰今天宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3%。全教總、校長協會等教團認為調薪幅度僅3%，和物價漲幅與軍公教期待都有落差。

行政院長卓榮泰今天參訪屏東縣時宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3%；政院官員指出，調升幅度為3%比較溫和，主要是因這次是連續2年調整薪資，加上消費者物價指數年增率（CPI）推估在2%左右。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受媒體聯訪時表示，軍公教待遇審議委員會都還沒召開，行政院就宣布明年調薪3%，顯示審議委員會不具審議功能，只是參考性質；和經濟發展及物價指數相較，明年軍公教調薪幅度3%遠遠不及。

侯俊良提到，現在已有一些高職找不到工科、電子科等教師，因業界薪資較高，所以吸引不了更多優秀人才投入教職；軍公教人員是政府重要資產，應該給合理的待遇，才能吸引優秀人才投入，呼籲政府建立制度，讓軍公教薪資審議法制化、更公開透明。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義指出，肯定政府有看到軍公教需要被調薪，但校長協會先前根據主計總處的物價漲幅，建議調薪6%至8%，行政院卻宣布明年調薪3%，跟物價指數和軍公教期待有落差。

陳清義建議，未來應該讓受薪人員能進入軍公教待遇審議委員會，才能知道調薪幅度是如何計算得來，若政府有其考量，至少也應透過說明，讓軍公教受薪人員瞭解為何做出這樣的決定。