快訊

評／抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

女星遭爆「70多歲在台灣跳牛肉場」 他心疼出面幫忙壓新聞

凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

軍公教將調薪3% 教團：和物價漲幅有落差

中央社／ 台北22日電

行政院長卓榮泰今天宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3%。全教總、校長協會等教團認為調薪幅度僅3%，和物價漲幅與軍公教期待都有落差。

行政院長卓榮泰今天參訪屏東縣時宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3%；政院官員指出，調升幅度為3%比較溫和，主要是因這次是連續2年調整薪資，加上消費者物價指數年增率（CPI）推估在2%左右。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受媒體聯訪時表示，軍公教待遇審議委員會都還沒召開，行政院就宣布明年調薪3%，顯示審議委員會不具審議功能，只是參考性質；和經濟發展及物價指數相較，明年軍公教調薪幅度3%遠遠不及。

侯俊良提到，現在已有一些高職找不到工科、電子科等教師，因業界薪資較高，所以吸引不了更多優秀人才投入教職；軍公教人員是政府重要資產，應該給合理的待遇，才能吸引優秀人才投入，呼籲政府建立制度，讓軍公教薪資審議法制化、更公開透明。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義指出，肯定政府有看到軍公教需要被調薪，但校長協會先前根據主計總處的物價漲幅，建議調薪6%至8%，行政院卻宣布明年調薪3%，跟物價指數和軍公教期待有落差。

陳清義建議，未來應該讓受薪人員能進入軍公教待遇審議委員會，才能知道調薪幅度是如何計算得來，若政府有其考量，至少也應透過說明，讓軍公教受薪人員瞭解為何做出這樣的決定。

薪資 行政院 軍公教

延伸閱讀

東港鹽埔漁港冷鏈物流中心動土 可儲近千噸漁貨

訪屏東失智照顧園區 卓榮泰：像兒童樂園是全台典範

軍公教調薪3％ 校長、教師團體：和物價漲幅有落差

114年行政院預算即將出爐 公教團體籲退撫基金撥補足額

相關新聞

卓揆拍板明年軍公教加薪3% 歷年調薪幅度一次看

軍公教今年已調薪4％，行政院長卓榮泰今天宣布，他同意明年軍公教加薪3%，連續兩年漲薪幅度共7％，翻開歷年調薪幅度，此次是...

114年行政院預算即將出爐 公教團體籲退撫基金撥補足額

立法院2022年通過由政府預算撥補公教退撫基金，結果去年中央政府編列113年總預算案的撥補金額，竟不到基金精算結果的三成...

勞動部：勞資得協商延退年齡 未合意則依現行規定

勞動部今天表示，勞基法第54條修正後，勞雇得協商延後退休，若未能合意延後退休，應依原屆齡退休規定辦理；雇主除有正當理由，...

行政院長卓榮泰宣布：明年軍公教人員將調薪3％

行政院長卓榮泰今天到屏東縣視察屏東縣多層級樂活照顧服務園區，接受媒體聯訪，被問到院長日前宣示明年度軍公教待遇將合理調升，...

時序進入下半年 國泰金調查：56%民眾預期通膨將超過2.5%

時序進入下半年，國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，43%民眾認為下半年台股加權指數高點將在24000點以上，卻有52%...

卓榮泰：軍公教2025年加薪3％ 期勉企業跟進

行政院長卓榮泰今天參訪屏東縣時宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3％，期勉企業因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。