台灣手搖品牌「先喝道」進軍美國休士頓 嗨爆全城

台灣手搖飲紅到美國德州了！食品界米其林ITQI(International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所)最高三星獎得主「先喝道TAO TAO TEA」首間海外門市，美國時間7月20日正式插旗德州，立即引爆全城。

許多民眾及當地華人頂著酷熱高溫排隊，掀起一陣「愛台灣」熱潮，就是想嚐一嚐這個來自台灣的頂級手搖飲的魅力。

古典玫瑰園旗下手搖飲品牌「先喝道」，首間海外門市強勢進軍美國德州，這幾天在休士頓引起熱議，吸引許多記者和網紅到場報導並直播，@taotaoteausa瞬間成為社群媒體上的熱門話題及關鍵標籤，開幕第一天就好評不斷。

休士頓當地幾位著名美食評論家，盛讚大推先喝道的飲品，社群上寫道「口感細膩，風味獨特，完美契合當地消費者的喜好」、「這不僅是一家新開業的波霸店，而是因為先喝道TAO TAO TEA是米其林ITQI最高三星獎得主，以及世界品質評鑑大賞金牌」、「我們嚐試的飲品每款都喜歡，大部分都完美平衡，香氣四溢，採用高品質的食材製作」、「所有的配料，絕對要嚐試獨一無二的。」

「先喝道」茶飲體系是由台灣最大的下午茶體系古典玫瑰園集團，於2016年所設立的茶飲品牌。在短短的時間內，就成為「台灣手搖網路聲量10大品牌」，口碑好評更是網路第一名，得分高達9.65分，遙遙領先其他品牌。

從台灣跨越太平洋到美國德州這一大步，先喝道品牌經理黃襄表示，「這不僅是我們的重大突破，更代表了對海外市場的信心和重視，希望通過我們的茶飲，將台灣的手搖飲文化帶給更多的國際消費者，讓他們體驗到來自台灣的純正味道。」

休士頓開幕當天，天氣高溫炎熱，門市外仍排起長長的隊伍、場面空前熱鬧，顯示台灣手搖飲的魅力無法擋。

除了招牌的創新水果茶及經典台灣珍珠奶茶之外，「先喝道」為了滿足消費者的需求，也特別為當地市場研發多款來自以台灣水果為主題的芒果酸奶冰沙、鳳梨酸奶冰沙、草莓酸奶冰沙等專屬飲品，希望每一位顧客都能滿意。

古典玫瑰園創立於1990年，由著名藝術家黃騰輝將英式下午茶文化帶入台灣，以英式風格並融合了東方茶文化，在茶飲市場上獨樹一格。

「先喝道」則延續古典玫瑰園「堅持做好每一杯茶，杯杯都是好茶」的理念，並以「精緻品味、最高品質、國民價」為核心營運策略，透過嚴格挑選原料茶葉與專業的研發，打造出來的每一杯手搖飲，不僅是一杯滿足消費者的解渴飲品，更以美學出發，打造精品質感的手搖飲品牌。

「先喝道」先以全直營的模式，逐步建立完整教育訓練及考核制度、營運團隊及系統等，6年後才在2021年開放加盟。