卓榮泰：軍公教2025年加薪3％ 期勉企業跟進

行政院長卓榮泰今天參訪屏東縣時宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3％，期勉企業因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，提高國家整體競爭力。

【中央社╱台北22日電】 行政院長卓榮泰今天到屏東參訪時宣布，已同意2025年軍公教員工待遇調升3％，期勉企業因政府帶頭作用，實質調整員工薪資，提高國家整體競爭力。

卓榮泰今天參訪屏東縣多層級樂活照顧服務園區，會前接受媒體提問「日前宣示明年度軍公教待遇將合理調升，調升方案出爐了嗎？是否會勸進民間企業跟進調薪呢？」

卓榮泰表示，有感於過去一整年國內經濟朝正面方向發展，為讓大家共享經濟成長果實，已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，也期勉國內各企業因政府帶頭作用，實質調整所有員工薪資，提高國家整體競爭力；相關程序已完成，適當時間就會對外做最後定案。

媒體追問有關美國總統拜登退選，是否牽動台美關係跟台海局勢變化？卓榮泰說，台美關係近年持續穩定發展，雙邊都有共同國家利益及維護印太地區與台海安全的共同責任；美國是民主、成熟國家，相信美國人民會用最高的選擇跟智慧，選擇他們最好的總統。

另外，媒體詢問「行政院政務委員陳時中近期表示政府在研擬每生育1個寶寶，每月補助新台幣3萬元獎勵計畫，計畫每年約需500億元經費，是否可行？」

卓榮泰指出，政府持續對於生養問題，做更多的政府投資跟社會投資，現在「0-6歲國家一起養2.0」政策，從增加2歲的幼兒專班、增加服務及公托時間，是委請陳時中統合，倒不是馬上就有具體數字呈現。