時序進入下半年 國泰金調查：56%民眾預期通膨將超過2.5%

時序進入下半年，國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，43%民眾認為下半年台股加權指數高點將在24000點以上，卻有52%民眾預期台股低點在20000點以下；另外，88%民眾預期全年通膨仍高於2%。

國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，詢問民眾對於2024年下半年台股加權指數高低點的預期。國泰金表示，調查期間主要地區經濟數據讓市場對主要央行降息預期分歧，國際股市多呈區間震盪偏升格局。

調查顯示，有43%民眾預期下半年台股加權指數高點將在24000點以上，其中更是有11.9%民眾認為在25000點以上。

對於低點預期，有28.7%民眾預期台股低點落在20000點至21000點區間，22.4%民眾預期介於19000點至20000點區間，17.5%民眾則預期低點落在18000點下方。整體來看，共有52.3%民眾預期今年下半年指數低點可能跌破20000點。

國泰金說明，雖然國際股市區間震盪，但股市樂觀情緒及風險偏好同步上揚，7月民眾對於台股的樂觀指數走升至29.7，而風險偏好指數上揚至24.9，更是創下2010年3月調查以來的歷史新高。

總經部分，主計總處6月預估台灣今年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%。國泰金調查，約6成民眾預期今年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期全年通膨仍高於2%，其中，更有56%民眾預期通膨將超過2.5%。

國泰金指出，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步向上，但相較主計總處，民眾對經濟成長較保守，而對通膨預期相對較高。

對於不動產市場調查，63.1%民眾認為目前不是買房時機，國泰金表示，近期政府政策轉變讓買賣房意願連2個月呈現分歧，買房意願下降至-41.1，賣房意願指數則上揚至11.7。

本次調查在7月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4163份有效填答問卷。