軍公教明年確定調薪3% 卓榮泰：盼起到帶頭作用

有關軍公教調薪進度，行政院長行政院長卓榮泰22日指出，經過軍公教員工待遇審議委員會已經做出了決定，所以我已經同意明年度軍公教員工的待遇，我們會調升3%，相關程序已經完成，會在適時的時間就會對外做完全最後的定案。

卓榮泰表示，有感於過去一整年國內的經濟正在朝正面的方向在發展，為了讓大家能夠共享這個經濟成長的果實，這也是全國國人同胞共同的努力，期勉所有的軍公教人員、同仁能夠繼續發揮為國服務的精神。

卓榮泰說，感謝我們軍公教員工待遇審議委員會已經做出了決定，所以我已經同意明年度軍公教員工的待遇，明年會調升3%，也期勉國內各企業也能夠因為政府的帶頭作用，實質調整所有員工同仁的薪資，讓經濟的成長全民共享，那麼也調整實質薪資，提高國家整體的競爭力。這個程序已經完成，會在適時的時間就會對外做完全最後的定案。