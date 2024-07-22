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加薩停火協議預期壓低油價 美國原油庫存下降使油市趨緊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，上周五（19日）布蘭特原油價格下跌超過2美元，創6月中旬以來的最低水平，因預期以色列和巴勒斯坦之間達成停火協議，胡塞組織將減少對紅海商船的攻擊，有助於恢復油輪航道穩定；此外，上周美國勞動市場和製造業數據強於預期，推動美元指數上升，也對上周的油價施加壓力。

上周美國能源情報署（EIA）報告顯示，截至7月12日當週，美國原油庫存減少490萬桶，遠超市場預期。美國原油交割點庫欣庫存連續三周下降，且上週美國近月原油期貨相對次月合約的溢價擴大至去年10月以來的最高水平，顯示現貨供應趨緊；而降息預期和供應趨緊則有助於支撐油價 ，隨著美國與加拿大之間的跨山擴建管道項目(TMX)啟動，美國從加拿大的原油進口量創歷史新高，有助於北美原油供應的穩定。

中國大陸方面，隨著經濟增長放緩和石化業疲軟，近期燃料進口量下滑也顯示出需求下降，則可能使亞洲的原油需求成長動能趨緩；市場預期降息週期的到來也將提振原油需求，進一步支撐油價 。

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