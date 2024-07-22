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燃氣電廠補位…核三廠1號機27日停機 核電比率降至3%
核三廠一號機運轉四十年，將於廿七日（周六）停機，並待除役環評通過後，正式進入除役階段。
因應核三廠一號機停止運轉，台電已備妥新增電源，將由天然氣發電的民營豐德電廠三號機頂上。去年核能發電占比百分之六點三，核三廠一號機停機後，核電比率將降至約百分之三。
至於今年九月麥寮二號機除役，台電表示，同時新上線的大潭九號機供電能力接替。
依「核子反應器設施管制法」規定，核電廠運轉執照有效期間最長為四十年，若期滿要繼續運轉，則應於執照屆滿前五年至十五年申請換發執照，核三廠已超過申請時限，一號機依法須在廿七日停機，二號機運轉執照則將在明年五月十七日屆期。
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