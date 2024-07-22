核三廠1號機27日停機

核三廠1號機在運轉40年後，將於本周六（27日）停機，待除役環評通過後，正式進入除役階段。為穩定供電，因應核三廠1號機停止運轉，台電亦已備妥新增電源，將由民營豐德電廠3號機（110萬瓩）頂上。

2023年核能發電占比6.3%，隨著核三廠1號機依法在27日停機，核電比重將降至約3%。

至於今年9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，台電表示，同時新上線的大潭9號機（供電能力112萬瓩）接替，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

台電表示，核三廠1號機自今年6月中旬起，以每日功率遞減0.9%速度緩慢降載，目前已由人為控制方式將功率降載至低於八成。1號機停機後仍須進行必要檢修工作，將待環境部通過核三廠除役環評、核安會核發除役許可，才會真正進入除役階段。

按現行《核子反應器設施管制法》規定，核電廠運轉執照有效期間最長為40年，若期滿要繼續運轉，則應於執照屆滿前五年至15年申請換發執照，核三廠已超過申請時限，1號機依法須在7月27日停機，2號機運轉執照則將在明年5月17日屆期。

核安會去年4月完成核三廠除役計畫審查作業。依台電規劃，1號機於27日停機後，必要檢修工作，包含燃料移出爐心、安全有關設備檢修、緊急柴油發電機檢修等。

此外，核三廠除役環評程序還在進行中，須待除役環評通過後，核安會才會依核管法規定核發除役許可，最快2025年5月間2號機停機後才會核發。