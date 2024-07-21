太熱了！民眾汰換冷氣、冰箱踴躍 經部加碼經費 最高每台補助5,000元

天氣太熱了。因民眾踴躍汰老舊冰箱冷氣，經濟部原自2023年起四年80億元經費推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，截至今年年中，經費僅剩7億元，經濟部決定將向政院爭取21億元，共有28億元，預計執行至今年底。民眾若要更新節能家電，每台可獲3,000元補助，搭配財政部節能家電退稅措施，最高可再退稅2,000元，合計最高可獲5,000元補助。

至於2025年度之後，經濟部仍會再推出節能家電補助。據了解，經濟部規畫自2025年至2028年匡列經費約140億來補助，惟行政院長卓榮泰指示，汰換老舊家電應該盡快執行，提早推動，不要提長年度計畫，因此經濟部可能縮短至二年，但還有待定案。

為鼓勵民眾節能減碳，經濟部自2023年至2026推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，原規畫四年總經費是80億元，一年20億元。但因民眾申請太踴躍，去年就加碼33億元，總經費不變原則下，原本四年計畫縮短為三年。

沒想到，民眾踴躍申請程度遠超預期，至今年上半年，原80億經費已用掉73億元，今年僅剩7億元可執行，不僅經費提早用罄，7億元也不夠下半年執行，因此經濟部今年爭取21億元，換言之，今年下半年有28億元可執行。

經濟部官員表示，2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，目標是要汰換256萬台，現已汰換233萬台，節電14億度電。家庭用電占全體用電二成，冷氣及冰箱則占家庭用電四成。效果相當顯著。

官員表示，經濟部自2001開始推能效標章，當時預估全台有730萬台老舊的冰箱與冷氣機要汰換，能源署將會評估究竟實際有待汰換的潛在數量有多少，據此再匡列未來補助計畫。

依經濟部計畫，民眾必須要把舊的冰箱及冷氣機汰換出來才有補助，每台補助3,000元；另，財政部自2019年推出節能家電退稅措施，民眾購買節能家電，每台可享最高2000元的退稅，減徵期間至2025年6月14日止。換言之，民眾透過住宅家電汰換補助，搭配退稅申請，最多共可獲5,000元補助。

能源局表示，民眾把家中老舊冷氣機或冰箱汰換為一級產品，搭配汰換10年以上家用冷氣或冰箱，估計節電率分別可達52%及67%，直接減少一半以上冷氣及冰箱用電。