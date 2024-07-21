美股類股輪動加速、表現分歧 多元化布局策略吃香

美國前總統川普日前在造勢活動上遭遇刺殺未遂事件，隨後各界認為川普當選機率上升，帶動川普交易回歸，貿易保護受惠者、加密貨幣等概念股走揚，但乾淨能源領域下跌，另方面，半導體類股也承壓，除了因川普提及台灣應對美國軍事協助付費外，拜登再次加強對中國的半導體限制也帶來影響，通周來看，美股正出現類股輪動加速現象，資金從成長股流向價值股領域，也讓指數表現分歧。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟（Scott Glasser）指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，目前，市值前五大股票占S&P500指數的27%，市值前十大股票占37%，不過，市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏指數。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場亦開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所FedWatch數據（7月19日），目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。

在題材上，隨AI觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大AI晶片需求外，AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域，事實上，最具AI題材的通訊服務、科技等成長股也是2024年S&P500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故如果短線出現回檔修正，這並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會。

此外，通膨降溫加上經濟保持溫和成長，將使美國有更高機率實現軟著陸，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

富蘭克林證券投顧指出，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。